Rasmus Sandin och Erik Gustafsson byter plats i NHL. På tisdagskvällen kom beskedet att Toronto Maple Leafs släpper sin unge svenskback för att plocka in den åtta år äldre landsmannen – och ett draftval i första rundan till sommaren.

Toronto Maple Leafs general manager Kyle Dubas vilar verkligen inte på hanen.

Efter att tidigare ha stått för stortrejder som sett Ryan O'Reilly, Noel Acciari, Jake McCabe och Sam Lafferty ansluta till klubben, slog han till igen på tisdagen.

I en något överraskande trejd valde Dubas att släppa sin svenska backyngling Rasmus Sandin till Washington Capitals. I utbyte får Leafs landsmannen Erik Gustafsson och Boston Bruins förstaval i draften. Det var Sportsnets Elliotte Friedman först att rapportera.

Sandin TO WASH for Erik Gustafsson and a first-rounder (Boston's)