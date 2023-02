För första gången i sin produktiva NHL-karriär har Connor McDavid nått den magiska 50-målsgränsen under en säsong. Detta efter att han noterats för båda Edmontons mål i 2–3-förlusten mot Boston i natt.

Connor McDavids tidigare målbästa notering under en säsong slog han under förra säsongen, då han producerade 44 mål på 80 matcher för sitt Edmonton Oilers. McDavid har sedan den tid tillbaka slagit sitt personliga målrekord – och i natt nådde han för första gången i NHL-karriären den magiska 50-målsgränsen under en och samma säsong.

Detta efter att McDavid skjutit bägge Edmonton Oilers mål i 2–3-förlusten hemma mot Boston Bruins.

– Det är härligt, så klart, men det är bara en siffra. Det är en stor milstolpe, men nu måste vi hitta ett sätt att komma tillbaka i matchen, sade McDavid till Sportsnet i den andra periodpausen vid ställningen 2–3.

Först sedan legendarerna att lyckas

I och med sina två mål i nattens match blev McDavid den snabbaste aktiva spelaren i NHL att nå 50 mål under en säsong, då han bara behövde 61 matcher för att nå den mäktiga platån. Han är även den första spelaren sedan Aleksandr Mogilnyj, Mario Lemieux och Jaromír Jágr (1995/96) att nå 50 mål innan mars.

26-åringen är även den enda Oilers-spelaren tillsammans med Wayne Gretzky och Jari Kurri att göra 50 mål under en säsong.

McDavids mål i matchen hjälpte inte Oilers till någon poäng i matchen, då man alltså fick se sig besegrade med 2–3 mot topplaget Boston. Linus Ullmark fick ledigt mellan stolparna och lämnade över målvaktssysslan till Jeremy Swayman, medan lagets svenske back Hampus Lindholm spelade närmare 23 minuter i matchen och noterades för tre tacklingar och två skott på mål.

Edmonton Oilers – Boston Bruins 2–3 (1–2, 1–1, 0–0)

Edmonton: Connor McDavid 2 (50).

Boston: Tomas Nosek (4), Nick Foligno (10), Pavel Zacha (14).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.