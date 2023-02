Timo Meier har varit ryktenas man den här säsongen. I natt trejdades slutligen stjärnan från San Jose Sharks till New Jersey Devils – i utbyte mot bland annat Fabian Zetterlund och Andreas Johnsson.

Under sena söndagskvällen började uppgifter göra gällande att Timo Meier slutligen hade blivit trejdad från San Jose Sharks till New Jersey Devils och under natten till måndag, svensk tid, meddelade Devils att man landat storstjärnan via en trejd.

I en megatrejd hämtade Devils in Meier, tillsammans med Timur Ibragimov, Scott Harrington, Santeri Hatakka, Zachary Émond samt ett femterundeval i 2024 års NHL-draft i utbyte mot svenskarna Andreas Johnsson, Fabian Zetterlund, Shakir Mukhamadullin, Nikita Okhotyuk, ett villkorligt förstarundeval i sommarens NHL-draft, ett villkorligt andrarundeval i 2024 års draft samt ett sjunderundeval i 2024 års draft.

För förstarundevalet som San Jose får från New Jersey är ett topp två-val i sommarens draft så får Sharks i stället Devils förstarundeval 2024. Villkoren för andrarundevalet i 2024 års draft är att om Meier spelar hälften av slutspelsmatcherna i antingen 2023 och 2024 års Stanley Cup-slutspel och Devils går till minst konferensfinal så får Sharks ett förstarundeval i 2024 års NHL-draft i stället.

Har varit ryktenas man

Meier har varit ryktenas man under i stort sett hela säsongen, där Devils tillsammans med Toronto under den senaste tiden uppgetts vara huvudspåren för den schweiziske stjärnan.

– Det har varit en galen dag. Det har varit mycket känslor. Jag har varit här (i San Jose) i sju år, men att skriva ett nytt kapitel känns väldigt speciellt. Jag har hört så många bra saker om New Jersey Devils, inte bara laget utan även organisationen och fansen. Jag är exalterad och ser framemot att komma igång, säger Meier i ett videoklipp på Devils YouTube-kanal.

Utgående kontrakt

För svenskarna Fabian Zetterlund och Andreas Johnsson innebär trejden en flytt till västkusten, där man gör svenske superstjärnan Erik Karlsson sällskap i San Jose. 23-årige Zetterlund har slagit sig in som en ordinarie spelare i Devils den här säsongen och producerat 20 poäng (6+14) på 45 matcher i NHL, medan Johnsson fått finna sig i att spela merparten av sin hockey i farmarlaget Utica. Där har han producerat 29 poäng (9+20) på 36 matcher.

Timo Meier har den här säsongen producerat 52 poäng (31+21) på 57 matcher för San Jose Sharks och har ett utgående kontrakt med en lönetaksträff på sex miljoner dollar.

