Elias Ekström är född i Hällefors som är en av Sveriges minsta kommuner och har sedan tagit sig uppåt för att leva SHL-drömmen i Örebro.

Doldisen har då även gjort succé under säsongen och är en av Örebros bästa spelare. För hockeysverige.se berättar han nu om hockeyresan och succén.

– Min dröm från början var bara att spela i A-laget i Hällefors, säger Ekström.

Hällefors kommun har bara drygt 7 000 invånare och är en av de minsta kommunerna i Sverige. Där föddes Örebroforwarden Elias Ekström och trots att han kommer från den lilla byn så har han lyckats ta sig till SHL där han nu lever hockeydrömmen.

21-åringen själv menar att det har varit positivt att växa upp med hockeyn i ett litet samhälle jämfört med en större stad.

– För mig har det varit en stor fördel. Jag har alltid kunnat vara där och träna mycket. Jag har kunnat vara med och träna med flera olika lag och vara på is väldigt mycket, jag har till och med varit och tränat med damlaget, säger Ekström och fortsätter:

– Sedan känner man ju alla i lilla Hällefors. Det blir ju att man kanske ringer vaktmästaren någon kväll och åker ner, kör lite och sedan kan de spola efter. Det är en stor fördel. Man får vara mycket på is. Då blir det lätt att man fastnar på hockeyn. Man utvecklas mycket också när man får vara så mycket på is.

Elias Ekström kommer också från en riktig hockeyfamilj där i princip alla har spelat ishockey, de allra flesta i just Hällefors A-lag och damlag. Mest meriterade är storasystern Wilma Ekström som tidigare har spelat 234 SDHL-matcher för Leksand och Brynäs samt farbrorn Rikard Ekström som har gjort 102 SHL-matcher och 264 matcher i Allsvenskan med AIK och Västerås.

Elias är den yngsta av fem syskon där bröderna Rob och Edvin samt systrarna Rebecca och Wilma alla spelat ishockey. Hockeyn blev då ett naturligt val för forwarden som nu även har kommit upp i 126 SHL-matcher i sin karriär.

– Det är en riktig hockeyfamilj. Alla har spelat, så det har blivit ett solklart val att det ska vara hockey man spelar. Men som sagt, hela familjen har spelat. Man har levt hockey nästan hela livet. Man nästan föddes in i det så det är kul, säger Ekström den yngre.

A-lagsdebuterade som 14-åring

Han kom då upp som en stor talang inom Hällefors IK och redan som 14-15-åring fick Ekström spela med klubbens A-lag. Facit blev 13 poäng på 15 matcher innan han flyttade till Örebros juniorlag året därpå.

– Det var kul att få testa på det också. Det är ju lite annorlunda hockey kanske, men det var kul att få testa det med.

Känner du att fick med dig mycket av att ha spelat mot män innan du kom till Örebros juniorer?

– Ja, det är ändå stor skillnad. Det gäller att vara beredd där hela tiden. Där kan det smälla mycket i Division 3. Det gäller att vara med, ha speluppfattning och försöka undvika tacklingarna och fulknepen som är där ute. Det är inga småkillar man möter där direkt, säger han med ett skratt.

Elias Ekström har uppnått SHL-drömmen. Foto: Jeanette Dahlström/Bildbyrån

Vad hade du för hockeydrömmar när du växte upp i Hällefors? Drömde du om SHL och att ta dig till toppen redan då?

– Min dröm från början var bara att spela i A-laget i Hällefors. Sedan gick brorsan (Edvin Ekström) till Örebro och spelade där i juniorerna. Då blev det att man höll koll på dem och fastnade lite för dem. Då drömde man väl lite om att flytta till Örebro och spela i SHL också. Sedan gick man dit och efter det har det varit en dröm att spela i A-laget här. Det är kul att ha kunnat uppfylla den drömmen.

Hällefors ligger mitt i Bergslagen och är beläget cirka sju mil nordväst om Örebro och åtta mil nordöst om Karlstad. För Elias Ekströms del blev det dock självklart att flytta till Örebro efter att den fyra år äldre brorsan Edvin också gjort den resan.

– Ja, det blev väl så. I Örebro var det också många som jag kände sedan TV-pucken så det blev ett naturligt val att flytta hit.

Succén – bättre än flera stjärnspelare

Elias Ekström SHL-debuterade för Örebro under säsongen 2019/20 då han gjorde två matcher för närkingarna. Säsongen därpå kombinerade han SHL med spel hos juniorlaget samt en utlåning till BIK Karlskoga i HockeyAllsvenskan.

Säsongen 2020/21 tog sedan forwarden en ordinarie plats i Örebros A-lag och gjorde då 16 poäng (5+11) på 52 matcher. Under årets säsong har dock genombrottet kommit då 21-åringen har varit en av Örebros allra bästa spelare.

På 44 matcher har Ekström gjort 25 poäng vilket är femte bäst i laget. Han har även +14 vilket är bäst av alla Örebrospelare. Trots framgången är Ekström lite av en doldis i SHL och en spelare som den breda massan kanske inte riktigt har samma koll på.

Forwarden är däremot bland de 25 bästa spelarna i ligan sett till poäng i lika styrka med 22 poäng. Därmed är han bättre i lika styrka än toppspelare som Emil Pettersson, Isac Brännström, Marcus Nilsson, Fredrik Forsberg, Kalle Kossila, Michael Lindqvist, Ty Rattie med flera.

Hur nöjd är du med din säsong så här långt?

– Jag tycker det har varit bra nästan hela vägen. Det är väl här nu på slutet som det har blivit lite upp och ner tycker jag. Jag hade en liten sjukdom där för ett tag sedan som kanske har ställt till det lite och som man har fått ta sig tillbaka från.

– Men jag försöker jobba hårt varje dag och försöker bli bättre till varje match. Det är ett tajt spelschema vilket är skönt. Jag försöker komma igång här nu på slutet igen.

“Vet mer hur spelet fungerar – blir mer bekväm”

Elias Ekström spelar vanligtvis i en kedja med Oliver Eklind och Christopher Mastomäki som har varit Örebros bästa kedja under stora delar av säsongen. Den senaste tiden har dock Mastomäki saknats med en skadekänning. Ekström och Eklind har då i stället parats ihop med Robert Leino.

Ekström och kedjekamraterna. Foto: Bildbyrån

Ni tre har ju haft väldigt bra kemi tidigare under säsongen, hur stor skillnad har det blivit nu när Mastomäki har saknats?

– Det är väl klart det är lite annorlunda. Vi vet ju hur vi funkar tillsammans eftersom vi har spelat länge med “Masto”. Det är klart det är en liten skillnad. Vi måste steppa upp här i vår kedja också under de sista matcherna. Det har varit alldeles för dåligt från vår del tycker jag.

Mellan 21 januari och 23 februari hade forwarden en lite tyngre period med 0+2 på elva matcher. Nu hoppas han dock ha hittat toppformen igen efter att ha gjort 1+1 i 5-4-segern mot Färjestad under lördagen.

Hur har du jobbat under den här perioden för att komma igång igen?

– Det är väl att ha goda dagliga vanor och försöka komma ut och jobba hårt varje träning och match. Sedan gäller det nu när man inte är i zonen att hålla det ännu enklare. Hålla det lite enklare och sedan försöka få dit något mål eller någon assist så brukar det kunna släppa. Det gäller att fortsätta jobba.

– Man har fått hoppas på något skitmål, det är ju lite så det brukar vara och att det kan lossna efter det. Egentligen så gäller det bara att försöka tänka positivt och inte fokusera så mycket på det negativa.

21-åringen från Hällefors har jobbat hårt för att komma till genombrottet den här säsongen. Bland annat har han arbetat för att ta mer plats i Örebros lag och bli en nyckelspelare.

– Det är väl att jag vill ha pucken mer och har en vilja att vara den som kliver fram. Sedan tycker jag att jag har blivit bättre med pucken och att bli lite snabbare där. Jag tar snabbare beslut och vågar hålla i pucken också. Sedan känner jag också att jag har blivit lite starkare på pucken. Nu vet jag också lite mer hur det fungerar, jag har blivit mer trygg.

Det är ju din andra säsong som ordinarie, handlar det kanske lite om att ha blivit lite mer varm i kläderna också?

– Jo, men precis så är det väl. Man vet lite mer hur spelet fungerar så man blir mer bekväm. Ja, det är väl typ det.

Elias Ekström har fått ett genombrott den här säsongen. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

“Viktigt att hamna topp sex”

Örebro som lag har haft lite av en stökig säsong runt omkring hockeyn och det har varit flera rubriker om föreningen där sportchefen lämnat och både lagkaptenen och tränaren försvinner efter säsongen.

På isen har det dock gått bra och laget ligger på en femte plats i tabellen men bara två poäng före Leksand som ligger under kvartsfinalsstrecket. Den senaste tiden har dock prestationerna blandat och gett lite men nu hoppas laget kunna bygga vidare på vinsten mot Färjestad under lördagen.

– Det har varit mycket upp och ner på sistone. Vi måste få in jämnheten här till slutspelet. Vi har fem matcher kvar och då måste vi försöka hitta jämnheten för att vi ska kunna göra något bra av den här säsongen. Hitta jämnheten och jobba för att hålla kvar vår topp sex-plats.

– I vissa fall har vi haft resultaten med oss för att hålla oss kvar ovanför strecket. Vi har ju inte alltid spelat oss själva i händerna senaste tiden.

Hur viktigt är det att hamna topp sex?

– Självfallet är det viktigt att undvika de där åttondelsplatserna. Det är ju svårt att gå hela vägen om man ska börja med de tre matcher. Ska man gå långt så är det viktigt att hamna topp sex.

21-åringen har sin framtid i Örebro. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Långt kontrakt: “Vill bli en ledande spelare”

Elias Ekström har tagit sig till SHL och även blivit en viktig spelare för Örebro. Han har också en långsiktig framtid i Närke då han i oktober 2021 skrev ett långtidskontrakt som gäller till 2025. Ett kontrakt som gör att han alltså är klar för spel i Örebro i ytterligare två år efter årets säsong.

– Det är en stor trygghet att veta vad man ska göra i två år framöver och de två kommande säsongerna. Det är verkligen en trygghet att kunna bygga något bra långsiktigt.

Vad känner du är nästa steg som du ska ta de kommande åren?

– Det är väl att bidra ännu mer i powerplay. Jag tror jag bara har två eller tre poäng där, så det gäller väl att försöka bidra lite mer där. Sedan kanske utveckla skottet ännu mer och kunna vara lite mer egoistisk. Våga ta avslut i stället för att hitta en passning till exempel.

– Jag strävar också mot att bli en ledande spelare för Örebro. Det är något som jag jobbar mot varje dag. Det är något som jag siktar på, avslutar Elias Ekström.

