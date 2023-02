MoDo är nerpetade från tronen.

Björklöven är nya serieledare i HockeyAllsvenskan efter att ha vunnit mot Vita Hästen med 4-3 efter förlängning.

– Det är kul, det är första gången den här säsongen tror jag, säger tränare Viktor Stråhle till C More.

Det spelades en match i HockeyAllsvenskan under söndagen och Björklöven hade då chansen att gå upp i serieledning inför nästa vecka om de hade besegrat Vita Hästen.

Björklöven lyckades även ta två poäng efter att vunnit med 3-4 efter förlängning i Himmelstalundshallen.

Det var mållöst efter första perioden men i den andra perioden vaknade matchen till liv. Joel Mustonen satte 0-1 i powerplay efter passning av nyförvärvet Jens Lööke. Sedan utökade “Löven” även till 0-2 genom Christopher Bengtsson.

Hästen kom dock igång efter underläget och Jimmy Andersson reducerade bara två minuter efter Björklövens mål. Med blott nio sekunder kvar att spela så kvitterade även hemmalaget efter mål av Tim Wahlgren.

Udda draget misslyckades

Det var sedan vidöppet inför tredje perioden och halvvägs in fick Vita Hästen spela powerplay. Då klev MoDo-lånet Hugo Styf fram och skickade in 3-2 till Hästen vilket såg ut att bli segermålet.

Men med endast 17 sekunder kvar att spela så lyckades Björklöven få in en kvittering då Jacob Olofsson skickade in 3-3.

I förlängningen så plockade Vita Hästen ut målvakten i hopp om att kunna avgöra och ta bonuspoängen i spel fyra mot tre. Det ville sig dock inte bättre än att förre Hästenbacken Kim Johansson skickade pucken över hela isen och in i det tomma målet för 3-4 Björklöven.

– Vi har haft lite tungt i förlängningarna så ville bryta mönstret. Det är sådant som alltid är på gränsen, det kan lyckas eller misslyckas. Vi hade ett friläge men gjorde inte mål och sedan skickar de in pucken precis efter. Det kunde ju gått hur som helst, säger Vita Hästens assisterande tränare Tim Brithén till C More.

– En poäng mot Björklöven ska vi vara ganska nöjda med när vi analyserar efteråt. Men som det ter sig att vi ledde med 3-2 och släpper in ett mål med 17 sekunder kvar. Det känns onödigt. Alla poäng i jakten på slutspel blir otroligt viktiga.

Löven upp i topp: “Kul”

Poängen gör att Björklöven kliver upp som nya serieledare då de nu är en poäng före rivalen MoDo.

– Det är kul, det är första gången den här säsongen tror jag. Men vi har en match mer spelad så vi får njuta de sekunderna vi får vara där uppe, annars får vi befästa oss ordentligt där, säger Björklövens coach Viktor Stråhle till C More.

Vita Hästen kunde ha definitivt säkrat nytt allsvenskt kontrakt vid seger men de har ändå elva poängs försprång ner till Tingsryd under kvalstrecket. Poängen kan dock bli viktig i slutspelsstriden då de just nu är sex poäng före Kristianstad som ligger elva.

Vita Hästen – Björklöven 3–4 OT (0-0,2-2,1-1,0-1)

Vita Hästen: Jimmy Andersson, Tim Wahlgren, Hugo Styf.

Björklöven: Joel Mustonen, Christopher Bengtsson, Jacob Olofsson, Kim Johansson.

