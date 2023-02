Örebro vann – efter tre mål på två (!) minuter

Det var prestigemöte i Karlstad mellan Färjestad och Örebro. Då var närkingarna länge illa ute – innan man gjorde tre mål på lite mer än två minuter och tillslut vann med 5-4.

– De fick några olyckliga mål där, säger Färjestads huvudtränare Tomas Mitell till C More.

Örebro hamnade i ett tidigt 2-0-underläge efter mål av Lucas Forsell och Marcus Westfält i den första perioden.

Vad som såg ut att vara ett stukat Örebro vaknade då i den andra perioden, och det rejält.

Leo Carlsson gjorde 2-1 innan Marcus Hardegård satte 2-2. I den tredje perioden fortsatte man sedan att ösa in mål. På periodens första fem minuter gjorde de tre mål och stack iväg till en 5-2-ledning. Det genom Rasmus Rissanen, Elias Ekström och Rihards Marenis. Målen kom inom två minuter och 21 sekunder.

– Det är otroligt viktig seger. Kul att vi kan kliva in och göra tre mål i tredje och ta alla tre poäng. Det är en mycket bättre attack mot kassen än senaste matcherna, säger Elias Ekström till C More.

Nära jätteupphämtning

Men Färjestad var inte redo att lägga sig ner och dö riktigt än.

Oscar Lawner reducerade till 5-3 innan Ville Pokka gjorde 5-4. Det var periodens sjunde (!) mål och kom efter drygt halva den tredje akten spelad.

– De fick några olyckliga mål där, sedan har vi en stark push men det räcker inte. Jag tycker att det böljar lite i momentum fram och tillbaka. Det är en ganska jämn match och de fick in några puckar där bakom i tredje, säger Tomas Mitell.

Vinsten innebär att Örebro knaprar in på Färjestad och nu bara är en poäng bakom värmlänningarna, som ligger två placeringar upp på en tredjeplats.

