För femte matchen i följd gör Antti Suomela fler än en poäng, totalt 13 stycken.. Storstjärnan stod i Oskarshamns 5-1-seger mot Leksand för ett mål och en assist.

– Vi har spetsen och självförtroendet för att göra det just nu, säger huvudtränaren Martin Filander till C More.

Antti Suomela är SHL:s överlägset bästa spelare just nu. Forwarden är inne i en sanslös poängform och stod i matchen mot Leksand för sitt 34:e mål för säsongen. Något som tar honom in på topp tio listan över flest mål på en säsong av en spelare.

Finländaren var också den som öppnade målskyttet när en bjudning av Leksand gav honom ett friläge. Suomela gjorde inga misstag utan knäppte in pucken bakom Mantas Armalis.

Kalle Östman reducerade för Dalalaget kort därefter efter ett mål av Kalle Östman, som även han är i stark poängform.

Men två utvisningar för hög klubba på kort tid skulle sänka gästerna. I spel fem mot tre gjorde Patrik Karlkvist 2-1, assisterad av Antti Suomela. Finländaren är då uppe i 61 poäng över säsongen, och har på de senaste fem matcherna gjort 13 (!) poäng. I alla dessa matcher har det blivit minst ett mål och fler än ett poäng.

– De har sina kontringar och sitt powerplay. I fem mot fem tycker jag vi är klart bättre, sade Kalle Östman till C More efter den andra perioden.

Överkörning i tredje

Stjärnans otroliga poängform kombinerat med ett par förstklassiga räddningar av Tim Juel gjorde att Leksand inte kom tillbaka målmässigt.

– Det är otroligt jämnt även om siffrorna drar iväg. Vi har spetsen och självförtroendet för att göra det just nu, säger Martin Filander till C More.

I den tredje perioden klev Oskarshamn ut och dödade tillställningen. Ett solomål av Myles Powell, ett box play-mål av Hynek Zohorna och en elegant straff av Ahti Oksanen gav laget en 5-1-ledning. Något som innebar tack och godnatt för Leksand.

Resultatet innebär att Oskarshamn nu är uppe på en femteplats i tabellen.

