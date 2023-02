MoDo-forwarden Theodor Niederbach sänkte Södertäljes stjärna Linus Videll så pass illa att veteranen tvingades bli utburen på bår. Nu anmäls 20-åringen till disciplinnämnden.

Theodor Niederbach fick matchstraff i gårdagens möte med Södertälje för en tackling på Linus Videll. Nu riskerar den unge MoDo-forwarden att straffas ytterligare.

Via sin hemsida meddelar Hockeyallsvenskan att Niederbach anmälts till disciplinnämnden för en boarding.

Bars ut på bår

Det var i den tredje perioden i gårdagens hockeyallsvenska möte mellan Södertälje och MoDo som det utspelade sig otäcka scener. I samband med att Södertäljes stjärna Linus Videll bröt sig in mot MoDo-målet styrdes han undan av MoDo-forwarden Theodor Niederbach.

Efter att Niederbach fått undan Videll från målet tryckte han sedan in Videll i sargen, varpå SSK-veteranen föll handlöst in sargen och blev liggande på isen. Sjukvårdspersonal behövdes kallas in innan Videll slutligen kunde bäras ut på bår efter smällen, medan Niederbach fick matchstraff för sitt tilltag.

Lugnande besked

Under fredagskvällen lämnade Södertälje en uppdatering gällande Vidells status:

– Linus är med tanke på omständigheterna inte allvarligt skadad. Han är mör och omtumlad men behöver inte uppsöka sjukvården. Han har haft tur i oturen, sade fysioterapeuten Adam Isik i ett uttalande på klubbens Twitterkonto.

Södertälje vann matchen med 4–3 efter straffar.

Situationen där Linus Videll blir skadad. Hoppas han kryar på sig snarast. Dominant på isen. pic.twitter.com/sa9zqps4ES — DrHockey (@DoktorHockey) February 17, 2023

