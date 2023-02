2019 ledde han St. Louis Blues till en Stanley Cup-seger. I natt trejdades lagkaptenen Ryan O'Reilly från Blues till Toronto Maple Leafs.

Toronto Maple Leafs meddelar via sin hemsida att man trejdat till sig Ryan O'Reilly och Noel Acciari från St. Louis Blues i en trelagstrejd som även innefattar Minnesota Wild.

Blues kommer att fortsätta betala hälften av O'Reillys lön på 7,5 miljoner dollar, medan Minnesota betalar 25 procent av O'Reillys lön. För besväret får Wild ett fjärderundeval i NHL-draften 2025 av Toronto, medan Maple Leafs får forwardslöftet Josh Pillar från Minnesota.

Som utbyte för att skicka iväg O'Reilly och Acciari till Toronto får St. Louis AHL-spelarna Mikhail Abramov och Adam Gaudette samt ett första- och tredjerundeval i sommarens NHL-draft samt ett andrarundeval i nästa års NHL-draft.

Ryan O'Reilly har varit lagkapten i St. Louis Blues sedan 2020 och fanns 2019 med i det Blues-lag som vann Stanley Cup. 32-åringen har blivit uttagen till NHL:s All-Star-match vid tre tillfällen och vunnit både Selke Trophy (2019) som ligans bästa defensive forward samt Lady Byng Trophy som ligans sportsligaste spelare (2014).

Den här säsongen har O'Reilly, som har ett utgående kontrakt, noterats för 19 poäng (12+7) på 40 matcher för St. Louis.

We have acquired Ryan O’Reilly & Noel Acciari in a three-team trade with St. Louis & Minnesota.



STL receives Mikhail Abramov & Adam Gaudette, TOR's 1st round pick in '23, OTT's 3rd round pick in '23 & TOR's 2nd round pick in '24. MIN receives TOR's 4th round pick in '25. pic.twitter.com/QAOUZvUZfH