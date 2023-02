Luleå förlorar CHL-finalen.

Tappara vinner med 3-2 i Norrbotten för att ta hem sin första internationella titel.

– Det är ganska pinsamt, säger Brendan Shinnimin till SVT.

Det var uppdukat för fest i Norrbotten under lördagskvällen då Luleå var värd för CHL-finalen där de skulle möta finska Tappara.

Men det blev inget segerjubel för Luleå utan det blev finskt guld då Tappara vann CHL-finalen med 3-2 efter att ha haft en storspelande målvakt i Christian Heljanko.

Det blev en stökig och galen inledning på matchen då de båda lagen drog på sig fyra utvisningar under de tre första minuterna. Tappara tog då ledningen med 1-0 redan efter att det spelats 1:42. Kristian Tanus blev målskytt i powerplay efter assist av svenske Maksim Matushkin samt förre SHL-backen Ben Thomas.

Sju minuter in i perioden blev det sedan ännu värre för Luleå när finländarna satte 2-0 genom förre Linköpingsforwarden Niko Ojamäki och tidigare SHL-forwarden Juuso Ikonen noterades då för en assist.

– Luleå hänger inte med, säger SVT:s kommentator Chris Härenstam efter 2-0-målet.

“Spelar som en träningsmatch”

2-0 stod sig perioden ut och Tappara vann skotten med 11-5 under de första 20 minuterna.

– Det är ganska pinsamt. Det är fullsatt här i en final och vi kommer ut och spelar som att det är en träningsmatch. Vi har mycket att tänka på i pausen. Vi måste vakna upp, säger Luleås Brendan Shinnimin till SVT efter första perioden.

Luleå steppade sedan upp till den andra perioden och spelade bättre men lyckades inte få in pucken utan Tapparas målvakt Christian Heljanko höll emot och 2-0 stod sig fortfarande efter två spelade perioder.

– Vi skapar lite för lite heta målchanser men det var ju en bättre andra period än första. Vi måste bli lite mer desperata i tredje, säger Isac Brännström i andra periodpausen.

Massiv Luleåpress

I den tredje var planen att Luleå skulle börja jaga för att komma tillbaka in i matchen men fick då en mardrömsstart. Tapparas stjärnforward, och tidigare NHL-forwarden, Jori Lehterä slängde in en puck framför Luleåmålvakten Matteus Ward. Pucken tog då på Linus Fröbergs klubba och styrdes in i eget mål för 3-0 till Tappara.

Luleå gick sedan stenhårt in på att komma tillbaka in i matchen då de tog ut målvakten för en extra anfallare med 8:40 minuter kvar att spela. Norrbottningarna fick därefter chansen att spela fem-mot-tre och då kom även reduceringen då lagkaptenen Erik Gustafsson skickade in 1-3 i powerplay med åtta minuter kvar att spela.

Matchen hettade sedan till på slutet med mycket känslor och en hel del gruff och utvisningar för båda lagen. Luleå spelade då också bättre än vad de gjort tidigare i finalen och skapade flera heta målchanser.

Tappara drog sedan på sig flera utvisningar och Luleå fick spela fem-mot-tre igen med fem minuter kvar och då tog finländaren timeout i ett försök att lugna ner laget mitt i Luleås hårda press. Luleå plockade även ut Ward för att spela sex-mot-tre. Tapparas målvakt Christian Heljanko stod dock på huvudet och stod för flera högklassiga räddningar.

Tillslut fick dock Heljanko kapitulera igen då Juhani Tyrväinen snappade upp en retur och satte 2-3 med 2:10 minuter kvar att spela.

Närmare än så kom dock inte Luleå utan Tappara kunde hålla undan och vinna matchen.

– Jag vet inte vad jag ska säga. Vilket otroligt lag vi är. Det kändes från första minuten att vi ville det mer än Luleå, säger Heljanko, som räddade 34 av 36 skott, till SVT efter matchen.

Svenskarna som blev Europamästare

Tappara är därmed internationella mästare för första gången och fick revansch efter att ha förlorat förra årets CHL-final mot Rögle. De är det andra finska laget att vinna Champions Hockey League, det första var JYP som vann mot Växjö i finalen 2018.

I Tappara är det tre svenskar som nu kan titulera sig Europamästare då Maksim Matushkin, Marcus Davidsson och Jonathan Davidsson spelar i det finska laget. Även flera SHL-meriterade spelare återfinns i Tappara och är nu CHL-vinnare.

Luleå – Tappara 2–3 (0-2,0-0,2-1)

Luleå: Erik Gustafsson, Juhani Tyrväinen.

Tappara: Kristian Tanus, Niko Ojamäki, Jori Lehterä.

