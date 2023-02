Toronto gör två förändringar i sin trupp efter nattens Ryan O'Reilly-trejd.

Svenske målvakten Erik Källgren kallas upp till NHL – medan svenske centern Pontus Holmberg skickas ner till AHL.

Under natten trejdade Toronto Maple Leafs till sig stjärncentern Ryan O'Reilly i en stor trejd.

Nu gör laget då två förändringar i truppen och båda berör svenskar.

Målvakten Erik Källgren kallas upp till Maple Leafs på nödlösningsbasis eftersom Matt Murray är skadad och Ilya Samsonov är sjuk. Därmed har Toronto endast Joseph Woll tillgänglig inför nattens match mot Montréal Canadiens.

The @MapleLeafs have recalled G Erik Källgren from the @TorontoMarlies on an emergency basis.



F Pontus Holmberg has been loaned to the Marlies.