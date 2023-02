Inför den här säsongen valde Alba Gonzalo att lämna HV71 för spel i hårdsatsande Södertälje. Uppbrottet med Jönköpingsklubben blev dock allt annat än smärtfritt – på grund av den dåvarande huvudtränaren Joakim Engström.

– Det fanns ingen anledning att behandla mig så som han gjorde, säger Gonzalo till Hockeysverige.se.

Under flera säsonger var spanska målvakten Alba Gonzalo en av HV71:s viktigaste spelare. Inte minst under säsongen då laget var timmar ifrån att eventuellt vinna ett SM-guld på hemmaplan, men då pandemi-mattan rycktes undan för småländskorna.

Säsongen 2021/22 blev inte vad Gonzalo hade hoppats på och efter att inte kommit överens med tränaren, Joakim Engström, valde hon att flytta till Södertälje.

– Anledningen till att jag lämnade HV71 var för coachen. Han var inte den bästa personen, berättar Alba Gonzalo när Hockeysverige.se träffar henne i solskenet invid Södertälje kanal.

– Jag tycker inte han borde vara coach eftersom han saknar empati för spelarna. Jag tycker inte heller att hans sätt att coacha är rätt. Han hade något personligt emot mig, men jag vet inte vad. Jag försökte verkligen, men ingenting hjälpte. Han tryckte ner mig varje gång jag försökte göra något bra och varje gång kände jag ”vad har jag gjort dig för att du vill få mig att känna mig värdelös. Berätta det för mig!”.

Alba Gonzalo fick även nej då hon ville spela med det spanska landslaget.

– Han sa bara ”Nej, du stannar här”. Jag kände att i landslaget var jag förstamålvakt, kunde få spela matcher och sedan vara med i VM. Jag sa då att jag ville lämna.

– Om jag skulle lämna var jag tvungen att betala hyror och allt möjligt. Mina lagkamrater stod upp för mig och sa till honom ”Kan du inte bara låta Alba gå?” Efter det fick jag att papper på att jag kunde gå efter säsongen.

– När ”GM” (Jenni Asserholt) frågade coachen om varför jag inte fick spela hade han sagt att jag inte gav 100 procent på träningarna och var lat, men det var inte sant. Han sa så till ”GM” om mig. Jag pratade med henne och förklarade att det inte var sant. ”Jenni, du känner mig. Vi har spelat tillsammans och vet hur jag är. Jag är en som alltid jobbar hårt.” Det fanns ingen anledning att behandla mig så som han gjorde.

Alba Gonzalo kommer från Spanien där hockeyn inte får speciellt mycket utrymme eller är en stor sport. 2018 valde hon att lämna Barcelona för att först flytta till Finland och spela för KJT i Kerava.

– Anledningen att jag kom till Finland var att jag kontaktade det laget. En som spelade inlines-hockey i Spanien tyckte att jag skulle satsa på hockeyn. Jag spelade då bara hockey i Barcelona för att jag tyckte det var kul.

– Han hade kontakter med en i KHL som kunde hjälpa mig. Jag fick mailadressen till KJT så jag skickade ett meddelande till dom. KJT svarade att jag kunde komma dit på try out. Du vet, att säga att jag är från Spanien och vill spela hockey…, skrattar Alba Gonzalo och fortsätter:

– Jag var på try out och dom såg att jag kunde stoppa puckarna så jag fick ansluta till laget. I Finland är det annorlunda mot i Sverige. Där får tjejerna betala för att få spela, men jag är tacksam för att dom ville ha mig där för annars skulle jag aldrig kommit hit.

Kunde varken engelska eller svenska

Du var bara 19 år då, hur var det att flytta till ett annat land och med ett språk du inte var helt bekväm med?

– Dessutom kunde jag ingen engelska. Det jag kunde säga var ”my name is Alba, how are you?”.

– Jag tror dom i Finland var bra på engelska, mycket bättre än var jag var, men dom var samtidigt blyga. Jag kände ändå att jag fick leva min dröm även om det var tufft ibland. Det var bra människor där och jag har bara bra minnen från mitt första år i Finland.

Inför säsongen 2017/18 flyttade Gonzalo till HV71.

– Jag var med på inlines-VM i Kina. En tjej som var med där var väldigt bra och jag undrade vart hon spelade. Jag tog reda på att det var i HV71. Det var min dröm att en dag också få spela där. Jag skrev även dit och dom sa att jag kunde få komma dit på try-out. Först trodde jag inte det var sant.

– HV 71 sa att jag kom med i laget och jag var otroligt glad. Första säsongen var tuff eftersom jag inte fick så mycket förtroende och sedan ville dom inte ha kvar mig längre. Då återvände jag till Finland och det kändes skönt att kunna komma dit igen. Då gav HV71 mig chansen igen…

Hur kom det sig?

– Sabina Eriksson blev skadad. Då behövde dom en målvakt snabbt. Jag hade kommit in i finska laget, men jag hade inte spelat några matcher. Mitt lag där blev upprörda, arga och jag fick lov att betala hyran och allt sådant för att få lämna.

“Blev som att jag levde i arenan”

Hur trivdes du vid sidan av isen i Jönköping?

– Jag gillade att jobba på restaurangen på arenan, men ibland var det tufft. När jag jobbade ville jag göra mitt bästa och när det sedan var träning ville jag ge 100 procent. Det blev som att jag levde i arenan och ibland blev det för mycket, men jag är glad för både jobbet och fick spela för HV71.

Vilken ser du som din bästa säsong i HV71?

– Om jag tittar tillbaka så skulle jag säga att det är den då vi var nära att vinna SDHL. Vi hade ett lag med många bra spelare som jobbade hårt. Samtidigt var jag hela tiden beredd på att jobba hårt och visa hur bra jag är.

– Morgonen då dom sa att det inte skulle bli någon final var hemsk. Jag tror passionen för hockey försvann hos så många av tjejerna. Efter en säsong där du jobbat så hårt och även kämpat vid sidan av… Det var ett hårt år.

– Efter allt som hänt och vi inte fick vinna guldet för enbart en match krossades allt. Jag tycker att vi åtminstone kunde vi fått något för att vi vann ligan, men vi fick ingenting.

Hamnade i Södertälje: “Ville bli glad igen”

Ny klubbadress inför den här säsongen blev alltså hårt satsande Södertälje.

– Jag och Esther (de Jong) var här på try out. Det var något om hur dom behandlade oss här, gav oss en lägenhet och så vidare, som kändes väldigt bra.

– Samtidigt ville jag testa något nytt eftersom jag ett tag inte visste om jag skulle fortsätta spela och var sårad mentalt. Jag hade haft ett tufft år, ville bli glad igen och komma närmare Ester.

Är du glad igen nu?

– Ja, det är jag. Sedan finns det stunder när man bara ser mörker. Framför allt känner jag mig oftast tillbaka till den jag är nu och inte samma press.

– Visst är det är det tufft ibland när saker inte blir som jag själv vill, men jag skulle säga att jag är gladare än på många år, säger Alba Gonzalo samtidigt som hon spricker upp i ett stort leende och slänger en blick på Ester de Jong som sitter intill oss.

Hur trivs du med att bo i Södertälje?

– Innan jag flyttade hit fick jag höra att det var mycket konflikter i city, men vi har inte sett några. Många har sagt att det är mycket skjutningar i Södertälje, men vi har inte hört några. Det vi kan höra är helikoptrar någon natt. Då förstod vi såklart att det hade hänt någonting.

– Jag tycker det är en trevlig stad samtidigt som vi har nära till Stockholm. Det är en stor arena, vi har bra förutsättningar och klubben har bra framtidsplaner för laget.

Kan möta HV71 i kvalet

Alba Gonzalo har så här långt spelat nio matcher för Södertälje den här säsongen.

– Jag kunde ha gjort det bättre så här långt. Ni vet, när det inte gått så bra som man själv velat… Ibland kanske jag skulle behöva komma ner lite och inte lägga så stor press på mig själv.

– Ett av mina problem är just att jag lägger för stor press på mig själv. Speciellt när det inte går som jag vill.

– Lagets säsong har annars varit bra och jag tycker vi har bra chanser att gå långt. Det har varit täta matcher. Björklöven och Skellefteå är riktigt bra lag. Även Hammarby är bra och kan överraska. Det är också en av dom roliga sakerna med hockey, att du kan bli överraskad.

Det kan bli Södertälje mot HV71 i kvalet, vad känner din inför en sådan match?

– (Skratt) Mamma, som är här och hälsar på mig, påminde mig om det igår. Jag vill såklart visa att HV71 hade fel om mig. Samtidigt känns det ledsamt att se laget och alla spelare jag spelat med under många år ligga där nere i tabellen, men visst vill jag vinna en sådan match. Det är mixade känslor.

Alba, sex säsonger i Sverige och du pratar inte svenska ännu…

– (Skratt) Jag vet. Jag pratar inte svenska ännu. Jag förstår en del och jag försöker prata svenska, men det är svårt för mig och jag är inte bra på språk, avslutar Södertälje-målvakten med ett leende.

