Henrik Tikkanen har bara spelat i farmarligans farmarliga, ECHL, sedan han lämnade MoDo.

Men nu får finländaren chansen i AHL då han kallas upp till Bridgeport Islanders.

Efter att ha spelat i MoDo förra säsongen flyttade Henrik Tikkanen till andra sidan Atlanten för spel i Nordamerika under vintern.

Hittills den här säsongen har han då bara fått spela i ECHL som är farmarligans farmarliga. Där har han vaktat kassen i 28 matcher för Worcester Railers med 13 vinster, 91,4 i räddningsprocent och 3,04 insläppta mål per match som facit.

Nu får dock den två meter långa målvakten chansen att visa upp sig i AHL. Han kallas nämligen upp till Bridgeport Islanders.

Transaction: Henrik Tikkanen has been recalled from Worcester.