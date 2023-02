Under gårdagen placerade Winnipeg Jets lagets svenske forward Axel Jonsson Fjällby på waivers.

Ett tufft beslut, men nödvändigt för att kunna plocka in Dylan DeMelo från skadelistan, enligt tränaren Rick Bowness.

– Det är ett olyckligt drag som vi är tvungna att göra, säger Bowness till Jets hemsida.

Under gårdagen valde Winnipeg Jets att placera sin svenske snabbskrinnare Axel Jonsson Fjällby på waivers. Med 23 spelare i truppen var Jets tvungen att hitta en lösning då backen Dylan DeMelo skulle aktiveras från skadereserven, varpå “Jägarn” blev den som fick göra plats för backen i truppen.

Ett högst motvilligt beslut, enligt tränaren Rick Bowness.

“Har gjort allt som vi krävt av honom”

Den här säsongen har Jonsson Fjällby noterats för elva poäng (4+7) på 45 matcher med Winnipeg.

– Axel har gjort allt som vi krävt av honom. Han har varit en grym lagkamrat och har hjälpt oss dit vi är i dag, men vi får bara ha 23 spelare i laget, säger Bowness.

Under sina 24 timmar på waivers har de 31 andra NHL-klubbarna möjlighet att lägga beslag på Jonsson Fjällby utan ersättning. Den svenske forwarden kom till Jets just via waivers, då han plockades upp av Manitoba-klubben via waivers från Washington Capitals i samband med starten av grundserien.

Har blivit tagen på waivers – tre gånger

Axel Jonsson Fjällby har placerats på waivers vid tre gånger under sin NHL-karriär och har blivit upplockad av någon annan NHL-klubb vid samtliga tillfällen.

I oktober 2021 placerades han på waivers av Washington och blev dagen därpå tagen av Buffalo Sabres. När Buffalo sedan placerade “Jägarn” på waivers en vecka senare valde Washington att plocka tillbaka honom. Den här säsongen inledde sedan Jonsson Fjällby i Washington innan han placerades på waivers i oktober och plockades upp av Winnipeg.

