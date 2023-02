Detroit Red Wings har inte visat någon nåd mot Vancouver Canucks den här säsongen. I natt följde klassikerlaget upp sin 5–2-seger mot Canucks genom att ta en 6–1-seger på bortais – där både Jonatan Berggren och Gustav Lindström blev målskyttar.

Vancouver Canucks blev en munsbit för Detroit Red Wings den här säsongen.

Inom loppet av tre dagar klarade lagen av båda säsongens möten lagen emellan – och i bägge matcherna kunde Detroit ta betryggande segrar. I helgens möte i Detroit vann hemmalaget med 5–2 efter att bland annat Jonatan Berggren blivit tvåmålsskytt.

I nattens möte lagen emellan blev Berggren målskytt på nytt, då Red Wings krossade Canucks med hela 6–1. Målet var Berggrens elfte för säsongen och fastställde slutresultatet till 6–1.

Säsongens första mål för Lindström

Dessförinnan hade en annan svensk, backen Gustav Lindström, skrivit in sig i målprotokollet. 40 sekunder in i den tredje perioden smög svensken ned från sin backposition och kunde från nära håll peta in 4–0-målet i en tilltrasslad situation framför Collin Delia.

Målet var den 24-årige svenskens första för säsongen och totalt andra i NHL-karriären. Lindström noterades även för en assist i matchen, vilket även landsmannen Oskar Sundqvist gjorde för sitt Red Wings.

Vancouver Canucks – Detroit Red Wings 1–6 (0–2, 1–1, 0–3)

Vancouver: Sheldon Dries (7).

Detroit: Dylan Larkin 2 (20), Robby Fabbri (5), Gustav Lindström (1), Pius Suter (7), Jonatan Berggren (11).

Filip Gustavsson stod för en bra insats mellan Minnesota Wilds stolpar i nattens möte med Florida Panthers, men det räckte inte för att svensken skulle säkra hemmalagets seger. Västerbottningen räddade 33 av 34 skott i matchen, men lämnade trots det isen som en förlorare efter att Panthers lyckats vinna matchen med 2–1 efter straffar.

Gustav Forsling noterades för en assist på Panthers enda mål under ordinarie matchtid och har nu skrapat ihop 31 poäng (7+24) på 56 matcher den här säsongen.

Minnesota Wild – Florida Panthers 1–2 e. str (0–0, 1–1, 0–0, 0–0, 0–1)

Minnesota: Kirill Kaprizov (30).

Florida: Eetu Luostarinen (12).

Calgary Flames såg ut att ta två viktiga poäng i kampen om en slutspelsplats i bortamatchen mot Ottawa Senators, då Calgary hade en 3–1-ledning med mindre än tre minuter kvar att spela av matchen. Då lyckades först Drake Batherson ordna en 2–3-reducering med två minuter och 14 sekunder kvar att spela – innan Alex DeBrincat kvitterade matchen med drygt en och en halv minut kvar av perioden.

I den efterföljande förlängningen avgjorde sedan Tim Stützle till Ottawas fördel och fullbordade därmed huvudstadsklubbens vändning. Målet innebar att den tyske stjärnan noterades för fyra poäng (1+3) i matchen.

Jacob Markström vaktade Flames kasse och räddade 21 av 25 skott i matchen. I Senators noterades svenske backen Erik Brännström för en assist

Ottawa Senators – Calgary Flames 3–4 e. sd (1–1, 0–1, 2–1, 1–0)

Ottawa: Brady Tkachuk (21), Drake Batherson (16), Alex DeBrincat (18), Tim Stützle (23).

Calgary: Dillon Dube 2 (14), Tyler Toffoli (22).

