Han har ryktats till SHL och nyligen brutit sitt NHL-kontrakt.

Nu presenteras Linus Högberg av Skellefteå.

– Känner mig jäkligt taggad på att komma tillbaka till Sverige, säger han på klubbens hemsida.

Efter uppgifter från Expressen om en återkomst i SHL bröt Linus Högberg sitt NHL-kontrakt med Philadelphia Flyers i torsdags. Nu står det klart att den 24-årige backen som var mitt i sin tredje säsong i Nordamerika, återvänder till SHL.

Klubbvalet föll på Skellefteå.

– De visade tidigt intresse då vi sökte efter nåt alternativ, och det är ett väldigt bra lag. Jag känner att jag vill vara med på resan som ser väldigt lovande ut här. Det var intressant redan från start då de hörde av sig, säger Högberg på klubbens hemsida.

“Gör vår backsida både bättre och bredare”

Linus Högberg lämnade Sverige under säsongen 2020/21, då efter fem säsonger i SHL och ett SM-guld med Växjö. Sedan dess har han spelat mestadels i AHL, men har även fått chansen i NHL vid fem tillfällen.

– Känns kul att göra klart med Linus! Han har bra erfarenheter från några år i Nordamerika. – När vi tar in en spelare så här sent på säsongen så känns det bra att han kommer med erfarenhet från SM-slutspelet. Han kommer att göra vår backsida både bättre och bredare, säger Skellefteås GM Erik Forssell.

TV: "Joel är ett föredöme både på och utanför isen"