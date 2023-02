Jesper Bratt spelade matchhjälte i natt när han på övertiden dundrade in ett slagskott. Svensken räddade då New Jersey, som hade tappat en 4-1-ledning till 4-4 under ordinarie tid.

– När du kommer tillbaka från uppehållet kan det vara lite rostigt, säger Trångsundsonen till NHL.com.

New Jersey har etablerat sig som ett lag för toppen och det ska till en kollaps för att missa slutspel. Den mäktiga vinstsviten under hösten lade en bra grund som har gjort att laget nu har andrum till lagen utanför slutspel.

De senaste tio matcherna har man dessutom vunnit åtta stycken.

Men i natt höll det på att gå åt pipsvängen. Vid ledning 4-1 rasade Devils ihop totalt, mot bottenlaget Vancouver Canucks.

– Det var inte vår bästa match. Samtidigt, vi visade bra karaktär som kom tillbaka och hittade ett sätt att vinna. De två poängen kommer bli grymt viktiga för oss. För oss att kämpa oss tillbaka och vinna var viktigt, säger Jesper Bratt efter matchen.

“Tycker bara att vi hade tur"

Matchen började med att gästerna Vancouver tog ledningen via Andrej Kuzmenko, assisterad av Elias Pettersson. Efter det tog New Jersey helt och Ondrej Palats och Jack Hughes stod för två mål vardera när hemmalaget gjorde ett ryck upp till 4-1. Men det var här de slutade spela.

Luke Schenn, Curtis Lazar och Phil Di Giuseppe gjorde alla mål inom loppet av tio minuter och vips så var Canucks tillbaka i matchen.

Upphämtningen räckte till övertid, där Vancouver hade lägen att avgöra ett par gånger om. Så blev det inte. Istället kapitaliserade Devils på ett numerärt överläge när Jack Hughes hittade fram till Jesper Bratt som pangade in kvitteringen.

– Jag tycker bara att vi hade tur. Jag kommer inte försköna det här. De hade bra lägen att avgöra det här, jag känner bara att vi hade tur, säger Devils huvudtränare Lindy Ruff.

Noterbart från matchen är också att Fabian Zetterlund hade två assist. Nils Åman gjorde också sin första match tillbaka i NHL och spelade drygt tio minuter.