För några dagar sedan hade HV71 tio poäng upp till säker mark.

Men nu har HV tagit två raka segrar medan Brynäs förlorat två raka så nu skiljer det bara fyra poäng mellan lagen runt kvalstrecket.

– Jag vet inte vad vi gjort fel för att förtjäna det här ödet, säger Mikko Manner till C More.

Tidigare i veckan såg Brynäs ut att ha ett behagligt avstånd ner till HV71 under kvalstrecket då de hade tio poängs fördel gentemot HV.

Men i torsdags vann HV71 mot Timrå med 2-1 medan Brynäs förlorade med 3-2 mot Färjestad.

Under lördagen spelade HV71 mot Malmö i bottenfinalen. De fick då en drömstart med 2-0 efter första perioden.

– Det är en hyfsat bra period av oss. Vi leder med 2-0 liksom så det är klart att vi är nöjda med starten. Vi ska bara fortsätta här. Det känns bra, säger målskytten Emil Andrae till C More.

HV71 vann stort

I andra perioden gjorde HV71 också 3-0 och trots att Malmö ledde skotten med 25-13 efter 40 minuters spel så var det HV som ledde.

– Vi har spelet. Vi går bort oss på första målet och deras senaste mål är en onödig utvisning som straffar oss. De skapar inte jättemycket själva förutom när de har några kontringar. Det är vi som för spelet och vi måste få in någon puck här, säger lagkaptenen Fredrik Händemark till C More.

Händemark fick sedan matchstraff och HV71 drog ifrån och vann med 5-1. Samtidigt förlorade Brynäs med 1-2 mot Rögle.

Manner uppgiven: “Det tar ont”

På bara några dagar har HV71 alltså knappat in sex poäng och nu skiljer det bara fyra poäng mellan Brynäs och HV71 i kampen om att undvika kvalspel.

– Vi har en bra känsla i gruppen. Det är ett lugn och vi drar åt samma håll nu. Vi har ett spelsätt nu som är lite enklare att förstå, säger André Petersson till C More.

I Brynäs var det dock en tung känsla efter att Rögle gjort ett sent mål.

– Jag tänker att det inte är sant. Varför förtjänar vi att förlora igen när vi har jättemöjligheter själv? Jag vet inte vad vi gjort fel för att förtjäna det här ödet. Nu tar det ont, det känns hårt, säger Brynästränaren Mikko Manner till C More efter förlusten mot Rögle.

HV71 – Malmö 5–1 (2-0,1-0,2-1)

HV71: Oliwer Kaski 2, Radan Lenc, Emil Andrae, Joey LaLeggia.

Malmö: Carl Persson.

Brynäs – Rögle 1–2 (0-1,1-0,0-1)

Brynäs: Oula Palve.

Rögle: Adam Tambellini, Adam Edström.

