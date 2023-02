William Worge Kreü får böta 5 000 kronor för en diving. Det beslutade disciplinnämnden under lördagen.

Det blev en utvisning för diving under matchen. Nu kommer också en böteslapp.

Oskarshamns William Worge Kreü blir skyldig 5 000 kronor för att ha fallit för lätt i en duell med Joakim Lindström i Skellefteå. Båda spelarna blev utvisade två minuter då Skellefteåforwarden fick sitta av för en tripping.

Joakim Lindström utvisad 2 minuter tripping och William Worge Kreü utvisad 2 minuter diving or embellishment. #SHL #skeaik #iko

