Mora vinner toppmötet mot MoDo med 3-1.

Johan Persson gjorde då både ett mål och en assist och skriver in sig i historieböckerna då han har gjort poäng i 15 raka matcher som den blott sjätte spelaren i ligans historia.

“Superfredagen” i HockeyAllsvenskan avslutades med ett hett toppmöte mellan ligans hetaste lag Mora och serieledande MoDo.

Det blev då en händelserik start och Mora fick chansen att spela powerplay direkt efter två minuters spel. Det utnyttjade dalalaget direkt efter ett märkligt mål.

Johan Persson passar till Fabian Ilestedt som spelar in pucken till Anton Heikkinen. Pucken studsar sedan på Heikkinen och går i en båge ovanför MoDo-målvakten Kristers Gudlevskis.

Det målet gjorde också att ställningen var 1-0 efter första perioden.

– Det var väl lite turligt men de tar vi, säger Heikkinen till C More och fortsätter:

– Det är en ganska jämn period från båda lagen. Båda skapar chanser framåt och det är tätt bakåt. Det är kul att lira.

MoDos nyförvärv med poäng direkt

MoDo var dock i underläge efter 20 spelade minuter.

– Vi kommer ut och spelar intensivt som vi har pratat om. Tyvärr får dem ett mål i PP men vi ska spela bättre här och försöka få mer puckar mot mål, säger Mikkel Aagaard till C More.

Det blev mållöst i den andra perioden då båda målvakterna spelade riktigt bra och höll nere siffrorna. Speciellt Andreas Ljunggren gjorde en väldigt bra match mellan stolparna för Mora men han kunde inte hålla tätt hur länge som helst.

Precis i början av den första perioden så kvitterade nämligen MoDo till 1-1. Bortalaget vann pucken i offensiv zon och nyförvärvet Nick Halloran stod då bakom mål och passade in till Theodor Niederbach som klippte till med ett direktskott som letade sig in i mål. Halloran gjorde alltså poäng direkt i sin debut för MoDo.

Johan Persson historisk

Precis i slutet av matchen fick sedan Mora spela powerplay och gjorde då sitt andra PP-mål för att ta ledningen med 2-1. Axel Sundberg siktade och skickade in pucken bakom en skymd Gudlevskis.

– Det var jävligt skönt att få sätta dit den. Vi hade en bra ingång och fick en bra lucka på dem. Då var det bara för mig att skjuta så fort jag kunde, säger Sundberg till C More.

Johan Persson klev sedan fram igen och sköt in 3-1-målet i tom kasse för hans 25:e mål den här säsongen. Persson gjorde 1+1 i matchen och skrev in sig i historieböckerna i HockeyAllsvenskan. Han har nämligen gjort poäng i 15 (!) raka matcher och är den blott sjätte spelaren någonsin att ha en sådan lång poängsvit. Persson har dock en bit kvar upp till det allsvenska rekordet som innehas av Jared Aulin då han gjorde poäng i 20 raka matcher för Örebro under säsongen 2011/12.

Mora tar alltså hem toppmatchen och befäster då sin tredjeplats samt minskar avståndet upp till serieledande MoDo.

Mora – MoDo 3–1 (1-0,0-0,2-1)

Mora: Anton Heikkinen, Axel Sundberg, Johan Persson.

MoDo: Theodor Niederbach.

