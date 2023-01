Djurgården åkte till Västervik för en match med tabelljumbon.

Då stod DIF för en förkrossande seger med hela 7-0 – då sågade Västerviks Joakim Hagelin lagets insats.

– Vi spelar som juniorer där ute, det är så jävliga dåligt. Pinsamt, säger Hagelin till C More.

I onsdags hade Djurgården en tuff match då de förlorade stort med 2-6 mot toppkonkurrenten Björklöven. Under fredagens match mot tabelljumbon Västervik var stockholmarna då ute efter att studsa tillbaka – och som de gjorde det.

Djurgården trampade gasen i botten direkt från nedsläpp och fullkomligt dominerade i den första perioden. När 20 minuter hade spelats så ledde DIF med hela 5-0 och Västervik hade både tagit timeout samt bytt målvakt utan att ge effekt.

Två av de ledande spelarna för Djurgården var då Linus Klasen (2+1) och Wiktor Nilsson (1+2) som båda bidrog med tre poäng vardera i första perioden.

– Det är en skön start. Vi spelar bra med pucken här, det gäller att fortsätta vara noggranna och styra spelet. Jag har fått några bra lägen, vi har varit effektiva i den här perioden, säger Nilsson till C More i pausen.

“Fortsätter vi så här slutar det 15-0”

I Västervik var det dock väldigt dystert. Veteranen Joakim Hagelin tog då till orda i periodpausen och sågade lagets insats.

– Fortsätter vi så här så slutar det 15-0. Jag vet inte hur ärlig man ska vara… Det finns så jävla mycket som vi gör så jävla dåligt i den här perioden. Vi vågar inte spela, vi är fega och ängsliga. Vi spelar som juniorer där ute, det är så jävliga dåligt. Pinsamt, säger Hagelin till C More och fortsätter:

– Jag blir så jävla besviken bara. Det är mycket folk som kommer hit och vi spelar vårt sämsta på hela säsongen. Man får be om ursäkt till alla som kommer hit, det är så jävla dåligt.

Experten: “Det är inte okej”

Även i C More-studion diskuterades resultatet och det riktades kritik mot hur Västervik uppträdde under de första 20 minuterna.

– Det är brutala siffror, ett öppet sår. Det är inte okej en sån här kväll, säger experten Fredrik Söderström och får medhåll av kollegan Mikael “Daggen” Eriksson:

– Det här kan bli jobbigt för Västervik. Det sårar dem ordentligt, man får dåligt självförtroende nu när vi kliver in i en del av säsongen när det är viktigt att toppa formen, säger Eriksson.

I den andra perioden fortsatte dock Djurgårdens kross och efter två mål i powerplay stod det 7-0 till DIF där bland annat Olle Liss blivit tvåmålsskytt.

Matchen var alltså redan avgjord efter 40 spelade minuter och sedan handlade det mer om att spela av matchen. Det hettade dock till vid några tillfällen då Joakim Hagelin fick lämna matchen efter att ha fått “game misconduct” för “abuse of officals”. Senare i matchen fick både Max Krogdahl och David Blomgren matchstraff för slagsmål.

Djurgården vann sedan också matchen med 7-0 och Carl Lindbom räddade då alla 29 skott han fick på sig för att hålla nollan. Det är Lindboms femte nolla för säsongen och det är tredje gången som han håller nollan mot just Västervik.

Västervik – Djurgården 0–7 (0-5,0-2,0-0)

Västervik: –

Djurgården: Linus Klasen 2, Olle Liss 2, Stefan Elliott, Noah Östlund, Nicklas Danielsson.

