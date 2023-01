Sedan tidigare var redan Jesper Wallstedt klar för spel i AHL:s All Star-match.

Nu kallas ytterligare en svensk in som All Star då Alexander Nylander tar plats.

Nästa helg går NHL:s All Star-match av stapeln där tre svenskar, Linus Ullmark, Erik Karlsson och Elias Pettersson, ska delta.

Precis efter att NHL har haft sitt evenemang så ska AHL också spela sin All Star-match. Tidigare i januari presenterades trupperna för AHL:s All Star-lag och då tog endast en svensk, målvaktstalangen Jesper Wallstedt, plats.

Men nu står det klart att ytterligare en svensk kommer att få delta. Efter att flera spelare har lämnat återbud så meddelar nu AHL flera ändringar i trupperna.

Nylander får chansen

En av spelarna som nu blir inkallad som All Star är Alexander Nylander och han kommer då få chansen att delta i All Star-matchen för första gången.

Nylander spelar för Wilkes-Barre/Scranton Penguins som är Pittsburgh Penguins farmarlag. “Mini-Nyllet” gör nu sin bästa säsong i AHL då han har gjort 17 mål och 33 poäng på 38 matcher så här långt.

24-åringen är då tvåa i poängligan för svenskar i AHL då endast Jesper Frödén är bättre. Frödén har gjort 22 mål och 42 poäng på 36 matcher i AHL och ligger tvåa i skytteligan – men är inte uttagen till AHL:s All Star-match.

