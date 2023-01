Skellefteå kom ut starkt och höll i dagens toppmöte.

Den tolfte raka hemmavinsten säkrades med 4–2 mot Frölunda.

– Ett halvblekt Frölunda. Hyfsat enkel resa för Skellefteå, säger Niklas Wikegård i C More.

Frölunda jagar topp-två-lagen, medan Skellefteå allt jämnt försöker ta ikapp Växjö i toppen. När de båda lagen ställdes mot varandra igen var det en pigg start från hemmalaget och två mål av Oscar Möller som tog dem till en 4–2-seger.

En 34-årig Oscar Möller som med kvällens mål nu är uppe på 20 denna säsong, endast sju bort från sin bästa notering från 2013/14.

– Det är klart att det är kul att lira hockey, vi tar en match i taget och ser hur långt det räcker, säger Möller till C More om sin personliga rekord.

Pigga starten blev avgörande: “Väldigt passivt”

Ett Skellefteå utan formstarke Tom Kühnhackl klev ut på isen med hög fart och sköljde över bortalaget från Göteborg. Oscar Möller och Andreas Wingerli satte varsitt mål under de första 13 minuterna och hade vid det läget även ett övertag på 10–1 i skott.

– Vårt försvarsspel är väldigt passivt och tittande, de får bygga fart. Det är tråkigt att se. Vi får inga stopp i spelet, säger Frölundatränaren Roger Rönnberg till C More.

Frölunda fick en en drömstart på andra perioden med en reducering efter 37 sekunder, men Skellefteå släppte in Göteborgarna i laget ordentligt. Möller satte sitt andra för dagen i mittenperioden och utökade till 3–1.

Tredje perioden bjöd på en jämnare matchbild och ett mål vardera för lagen. Till slut säkrade Skellefteå den tolfte raka hemmavinsten med 4–2 mot toppkonkurrenten.

– Första perioden är kanonbra från oss. Vi gör det bra allihopa. Det är något vi strävar efter under en säsong, att ha en så hög lägstanivå som möjligt, säger Oscar Möller till C More.

TV: SHL:s hetaste spelare – en prestigelös tysk