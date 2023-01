Nu vet Otto Stenberg hur det känns att göra mål i SHL också.

Frölundas 17-årige stortalang slog till med sitt första i ligan i dagens möte med Örebro.

– Det är svårt att beskriva. Jag har alltid haft Frölunda som favoritlag, säger han till C more.

Tidigare under dagen presenterades Småkronornas trupp till genrepet inför U18-VM. Med i det laget är en av kullens största talanger, Otto Stenberg.

17-åringen har dominerat i J20-serien, varit framträdande i U18-landslaget och hade även fått chansen vid nio tillfällen i SHL inför kvällens möte mellan Frölunda och Örebro. Då satt den äntligen, den första pucken.

Vid ställningen 0–1 höll sig Frölundatalangen framme och kastade lite på chans iväg ett avslut bakifrån den förlängde mållinjen. Pucken letade sig in bakom Jonas Arntzen i Örebromålet och Otto Stenberg fick jubla i SHL för första gången.

– Skitkul. Det var kul att se den gå in. Jag ser att pucken tar i sargen, målvakten var långt ute från början, så jag försöker bara valla den på honom. Lite turligt hittar den en lucka, säger Stenberg till C More efter perioden.

Fick chansen i starka kedjan: “Bara in och köra”

Målet kom i ett viktigt skede i matchen för Frölunda och var endast deras andra skott på mål i perioden. I laget saknades Anthony Greco och därmed klev Stenberg in för att spela med i formstarka kedjan med Jere Innala och Jan Mursak.

– Det är jättekul, det är bara in och köra, försöka spela mitt spel och göra det bästa, säger Stenberg.

Otto Stenberg gör sitt första mål i SHL 👏🚨 pic.twitter.com/F0rQYVPFNw — C More Hockey (@cmorehockey) January 24, 2023

Vid ställningen 1–1 gick lagen ut i omklädningsrummen och Stenberg hade inte bara fått näta för första gången i SHL, utan även hört hur Frölundasupportrarna sjungit hans namn.

– Det är coolt. Det är svårt att beskriva. Jag har alltid haft Frölunda som favoritlag.

Stenberg väntas gå tidigt i sommarens NHL-draft, av vissa tippas han väljas så tidigt som i topp-20. Han är även en av de forwards som kan ta plats i Sveriges JVM-lag 2024 då man spelar turneringen på hemmaplan.

Matchen pågår.

