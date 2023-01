Ett hett möte mellan två av SHL:s bästa lag.

Det blev då också en häftig match som Skellefteå kunde vinna med 2-1 efter att Filip Sandberg gjort det avgörandet målet i tredje perioden.

Förra säsongen möttes Färjestad och Skellefteå i en het kvartsfinalserie och nu ställdes lagen mot varandra igen i en match med slutspelskaraktär.

Det blev en intensiv match där Skellefteå kom ut starkast i första perioden. Bortalaget tog också ledningen då ovane målskytten Anton Olsson bröt igenom och distinkt sköt in 0-1. Ett oväntat snyggt mål av en defensiv back.

– Jag får en bra puck av Möller och så ser jag väl att gatan är öppen. Då tar jag den, det kommer två på mig och försöker med en kroppsfint. Lyckligtvis får jag precis med mig den, den studsar lite på vägen. Det är skönt att man får ett skottläge som går in också, säger Olsson till C More om målet.

Kolla hur Anton Olsson fixar ledningen åt Skellefteå 🔥 pic.twitter.com/ekHND7J87R — C More Hockey (@cmorehockey) January 21, 2023

Straffkungen klev fram för FBK

Men Färjestad kom tillbaka och kvitterade innan periodens slut. Hemmalaget fick en straff och då klev Victor Ejdsell fram för att slå den. Ejdsell, som gör comeback från skada under lördagen, gjorde då inga misstag utan satte dit pucken mellan benen på Linus Söderström. “Straffkungen” slår till igen.

– Det känns som att jag har en bra plan på straffar. Någon gång kommer jag missa men om jag gör det jag tänker och ska så har jag god chans. Jag har någon variant där som funkar bra helt enkelt. Det är skönt att se att det fungerar på många målvakter, jag har lite olika grejer i samma variant, säger Ejdsell till C More om straffen.

Straff i Löfbergs Arena och Färjestad har kvitterat! pic.twitter.com/Xq59D7f1rF — C More Hockey (@cmorehockey) January 21, 2023

I den andra perioden växte Färjestad in i spelet mer men det blev mållöst i mittperioden trots att matchen hettade till.

– Det är högt tempo. Det kanske inte är superbra hockey men alla kämpar där ute. Det är hög fart och det smäller, säger Patrik Lundh.

Avgjorde i powerplay

Skellefteås Andreas Wingerli vittnade också om att det var en häftig match att spela.

– Det är intensivt, det liknar lite slutspelshockey. Vi gör det ganska bra. Vi kommer få gräva in en grispuck här för att vinna, säger Wingerli.

Skellefteå skulle också få sitt mål i mitten av tredje perioden. I powerplay kunde Filip Sandberg sätta 1-2 efter en fin passning av Jonathan Johnson. Johnson lurade alla då han såg ut att passa upp till Jonathan Pudas på blålinjen men i stället spelade in till Sandberg framför mål som sköt in pucken via ett direktskott.

Skellefteå har tagit ledningen igen i tredje perioden! pic.twitter.com/m44b6slDV2 — C More Hockey (@cmorehockey) January 21, 2023

Färjestad pressade på för en kvittering men Skellefteå höll undan då Linus Söderström räddade och fick hjälp av stolpen för att hålla tätt resten av matchen.

Skellefteå kunde därmed vinna matchen med 2-1 för att befästa sin andraplats i tabellen. De ligger nu sex poäng före just Färjestad på tredjeplats.

Färjestad – Skellefteå 1–2 (1-1,0-0,0-1)

Färjestad: Victor Ejdsell.

Skellefteå: Anton Olsson, Filip Sandberg.

