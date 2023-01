Leksand har haft problem i powerplay under säsongen och har varit något av en besvikelse under säsongen. En av stjärnspelarna i laget är Carter Camper – som är kritisk mot domarnivån som varit under säsongen.

– Det är bara så det är. Det är otroligt, säger forwarden till Falu-Kuriren.

Carter Camper ska vara powerplay-specialisten i Leksand. Men varken han eller laget har fått det att stämma och måltorkan har varit en av seriens stora följetonger.

Nu riktar den poängstarke forwarden kritik mot domarkåren – som han menar har tagit för få utvisningar på motståndarna under säsongen.

– Jag är inte här för att komma med ursäkter, men det har varit väldigt avgörande. Jag menar, vi får ett till två powerplay per match, och det blir lite vilselett att vi inte gör så mycket mål när domarna endast ger oss runt ett powerplay per match här, säger 34-åringen i en intervju med Falu-Kuriren.

Amerikanen har stått för 22 poäng under säsongen och är inne på sin tredje säsong med Leksand i SHL.

"Inte emot oss…"

Även tidigare under säsongen har han varit kritisk mot domarkåren, bland annat efter en situation där John Quenneville fick matchstraff och blev avstängd efter en incident med en domare.

– Domarna är inte emot oss men man vet aldrig vad man får från match till match.

Leksand har fått näst minst utvisningar med sig i ligan. Totalt har man fått 78 försök i spelformen. Malmö har fått 77 försök.

