Oskar Pettersson har kommit upp och tagit en plats i Rögles A-lag den här säsongen.

Nu skriver han då också på sitt första SHL-kontrakt med klubben.

– Det känns fantastiskt kul, säger Pettersson till Rögles hemsida.

Förra säsongen hade Oskar Pettersson ett framgångsrikt år då han var en av J20 Nationells bästa målskyttar med 25 mål på 46 matcher samt var med och vann guld med Småkronorna på U18-VM. Han draftades sedan av Ottawa Senators i tredjerundan av sommarens draft.

Den här säsongen har dock 18-åringen imponerat än mer då han inledde med 15 mål och 25 poäng på 19 matcher i Rögles J20-lag och sedan göra SHL-debut där han sedan tagit en plats i A-laget. Runt årsskiftet var Pettersson även med och spelade JVM för Sverige.

Nu kommer nästa höjdpunkt för Pettersson då han skriver sitt första SHL-kontrakt med Rögle efter att kommit upp i 100 spelade minuter.

– Det känns fantastiskt kul. Det har varit målet ända sen jag kom hit som 13-14-åring att ta steget upp och få skriva första A-lagskontraktet, säger Oskar Pettersson till klubbens hemsida.

“Gör sig förtjänat av ett kontrakt”

Hittills har Oskar Pettersson gjort 1+1 på 14 matcher i SHL.

– Det är ytterligare en framgångshistoria från en av våra juniorer som kommer upp och gör sig förtjänt av ett rookie-kontrakt. Han har kommit in och tagit vara på chansen med A-laget och tagit en roll där. Sedan han kom hit som en ung kille har han utvecklats till en spelare som etablerar sig på den professionella nivån, vilket har varit väldigt häftigt att se. Han ska ha all beröm för sin arbetsmoral och hur han tar sig an utmaningarna han ställs inför. Nu ska vi hjälpa honom ta ytterligare steg i sin karriär, vilket är att skriva NHL-kontrakt och etablera sig som en professionell hockeyspelare, säger Rögles sportchef Chris Abbott.

Den Halmstadsfostrade forwarden gjorde fyra poäng (2+2) på sju matcher under JVM i Kanada och eftersom han är född 2004 så är han även aktuell för spel på nästa års JVM i Göteborg.

