Connor McDavid fick fira sin födelsedag på bästa möjliga sätt. När superstjärnan i natt fyllde 26 år sköt han två mål och noterades för en assist i Edmontons 7–1-överkörning av San Jose Sharks – och bjöds på tårta av tv-reportern Gene Principe.

Det blev en minnesvärd 26-årsdag för Connor McDavid. Tillsammans med sina lagkamrater i Edmonton Oilers fick lagkaptenen, tillika superstjärnan, fira födelsedagen med en dominant insats i San Jose under natten till lördag.

McDavid stod för två mål och ett assist när Oilers körde över Sharks med hela 7–1 på bortais.

– Det var en bra födelsedag, konstaterade McDavid för Sportsnet.

Efter matchen var reportern Gene Principe generös nog att bjuda McDavid på både ett födelsedagskort och en bit tårta.

– Jag har varit lite upptagen, så jag hann inte köpa dig någon present. Jag har dock fixat ett födelsedagskort och en bit tårta. Jag delade på den eftersom jag vet att du spelar i morgon, sade Principe.

– Tack Gene, du tänker alltid på mig. Det uppskattar jag, svarade McDavid med ett skratt.

McDavid har all anledning att skratta. Tack vare sina tre poäng i nattens överkörning har nu superstjärnan hunnit skrapa ihop 82 poäng (37+45) på 44 spelade matcher och toppar NHL:s poängliga i överlägsen stil före tvåan, och lagkamraten, Leon Draisaitl (66 poäng).

Oskar Lindblom sköt Sharks enda mål i matchen, medan Erik Karlsson lämnade isen poänglös för hemmalaget.

San Jose Sharks – Edmonton Oilers 1–7 (0–2, 0–3, 1–2)

San Jose: Oskar Lindblom (4).

Edmonton: Connor McDavid 2 (37), Klim Kostin (8), Ryan Nugent-Hopkins (21), Leon Draisaitl (24), Jesse Puljujärvi (4), Ryan McLeod (5).

