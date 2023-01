Botten mot toppen när Tingsryd och Björklöven möttes.

Då fick Tingsryd en chockstart och ledde med 4-0 i första perioden för att sedan vinna med 4-2 och kliva upp på säker mark.

– Vi har jobbat hårt över en längre tid och nu får vi utdelning också. Det är extremt skönt, säger Felix Olsson till C More.

Under fredagskvällen möttes två lag som ligger i helt olika positioner av tabellen: Tingsryd, näst sist, och Björklöven, tvåa. “Löven” gick då in som stora favoriter men de chockades rejält i början av matchen.

Tingsryd bara gasade och fick utdelning på nästan varenda läge de hade i inledningen:

1-0 sattes av tidigare Björklöven-spelaren Ryan Gropp efter 00:58.

2-0 sköt Felix Olsson efter 1:14.

3-0 kom genom Olsson igen efter 8:40.

4-0 gjorde lagkaptenen Daniel Öhrn efter 15:40.

“Gör mål på sina chanser”

Hemmalaget var otroligt effektivt och gick in i pausvilan med en 4-1-ledning efter att Björklöven fått in en reducering precis i slutet av perioden. Bortalaget hade även bytt målvakt efter Tingsryds 3-0-mål då Joona Voutilainen klev in i kassen i stället för Alex D'Orio.

– Det är klart att vi gör en bra period men jag tycker vi har jobbat hårt över en längre tid och nu får vi utdelning också. Det är extremt skönt, säger tvåmålsskytt Felix Olsson till C More.

TAIF vann skotten med 6-4 i den första perioden och gjorde alltså mål 67 procent av sina skott.

– Det är en svag period av oss, helt klart. Vi spelar i ett lågt tempo, slarvar med pucken och sedan möter vi ett lag som gör mål på sina chanser och då kan det bli så här. Samtliga deras mål kommer ju till på tok för enkelt, säger Lövenbacken Daniel Rahimi i pausen.

Tingsryd upp på säker mark

Björklöven vaknade sedan till liv och stod för en bättre period i den andra. De kom då också närmare när Scott Pooley satte sitt andra mål i matchen för 4-2.

Bortalaget pressade på för att komma tillbaka in i matchen under tredje perioden men fick inte hål på målvakten Daniel Rosengren. Björklöven skapade ett antal chanser efter att ha plockat ut målvakten men närmare kom inte Umeålaget.

Tingsryd höll alltså undan och vann med 4-2 och smålänningarna klättrar därmed upp på säker mark tack vare de tre poängen. Björklöven ligger kvar på andraplats men är nu tolv poäng bakom serieledande MoDo.

Tingsryd – Björklöven 4–2 (4-1,0-1,0-0)

Tingsryd: Felix Olsson 2, Ryan Gropp, Daniel Öhrn.

Björklöven: Scott Pooley 2.

