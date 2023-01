Kanadas maktdemonstration: Krossade Finland

Kanada är en av favoriterna till att vinna JVM-guldet i Östersund. I går kväll inledde favoriten turneringen med att köra över Finland med hela 8–0.

Tillsammans med Sveriges motståndare USA är Kanada en av favoriterna till att vinna JVM-turneringen i Östersund. Under söndagskvällen visade man varför.

I sin premiärmatch spände det kanadensiska laget musklerna direkt genom att köra över Finland med hela 8–0. Caitlin Kraemer (2+1) och Alexandra Law (0+3) stod för tre poäng vardera i matchen, medan målvakten Arianne Leblanc bara behövde rädda nio skott för att säkra sin nolla i matchen.

– Laget gjorde en jättebra match och vi är nöjda med utgången, men vi har bara börjat, säger Kraemer till IIHF:s hemsida.

– För många av oss var detta första gången som vi representerade Kanada. Det var ett bra sätt för oss att lägga nerverna åt sidan och fokusera på vad vi behöver jobba på.

Kanada går därmed in fullpumpat med självförtroende inför lagets nästa match i gruppspelet, då man redan i kväll ställs mot Sverige. Den matchen startar klockan 20:00 och sänds i SVT24 och SVT Play.

Kanada – Finland 8–0 (2–0, 3–0, 3–0)

Kanada: Caitlin Kraemer (2), Abby Lunney, Keira Hurry, Piper Grober, Abby Stonehouse, Gracie Graham, Eloise Caron.

Finland: -

🇨🇦 @HockeyCanada were dominant through all 3 periods landing the first shutout of the 2023 #U18WomensWorlds with a 8-9 win over @leijonat pic.twitter.com/HrimeGopmP