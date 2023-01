Emma Söderberg fortsätter att imponera i den amerikanska collegeligan. Efter helgens seger med Minnesota-Duluth noterades OS-målvakten för sin 16:e hållna nolla i collegekarriären – och tangerar därmed Kim Martins notering.

Det var efter helgens 1–0-vinst över University of Wisconsin som Emma Söderberg kunde inkassera sin 16:e hålla nolla med University of Minnesota-Duluth, vilket klubben meddelade via sin hemsida. Detta efter att Söderberg stoppade alla 28 skott som motståndarlaget skickade hennes väg.

Den 24-årige burväktaren tangerar därmed den olympiska mästaren Kim Martin Hassons rekord, för att vara den målvakt med tredje flest hållna nollor i UMD:s historia.

Bara denna säsong har Söderberg nu lyckats hålla nollan under fem matcher.

Inne på sista året i NCAA

Under sina inledande 19 matcher har svensken nu registrerat en räddningsprocent på 92,9 procent, och snittar därmed 1,69 insläppta mål per match.

Söderberg är nu inne på sitt fjärde och sista universitetsår med Minnesota-Duluth. Under tidigare år har hon representerat MoDo Hockey i SDHL.

