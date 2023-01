Efter rekordkvällen - Rasmus Dahlin prisas av NHL

Ett personligt rekord i slutet av veckan gör att Rasmus Dahlin prisas som en av NHL:s tre bästa spelare den föregående veckan.

För andra gången denna säsong prisas Rasmus Dahlin som en av veckans tre stjärnor av NHL. Detta efter en veckan där han minst sagt imponerat.

Under natten till söndag slog han nämligen personligt rekord när han stod för hela fem poäng i Buffalos 6–5-vinst mot Minnesota. Något som endast Börje Salming, Stefan Persson och Fredrik Olausson lyckats med i NHL, av svenska backar.

– Han var en urkraft. Är det NHL All Star punkt com? Det borde vara några klick ikväll för att det där var en speciell kväll av honom. Att se det utspela sig var imponerande, sa coachen Don Granato till NHL.com efter matchen.

Två av poängen var mål han satte från egen klubba. När veckan nu summeras har han därmed gjort sex poäng på två matcher. Matcher där han snittat näst mest istid i hela ligan, endast efter Colorados Cale Makar.

22-åringen är helt enkelt en av de hetaste i hela NHL, men inte tillräckligt för att ta hem första stjärnan för föregående vecka.

Bostons David Pastrnak och New Jerseys Jack Hughes blir den första, respektive andra stjärnan.

Se Dahlins poängshow i spelaren nedan.

TV: Rasmus Dahlins poängshow – satte personligt rekord