I våras var Luleå en seger ifrån att vinna SM-guld. Den här säsongen har laget inte alls fått spelet att stämma – och parkerar på en elfteplats i SHL-tabellen med mer än halva grundserien spelad.

– Jag ser ingen större fara att Luleå ska hamna där nere, men det är ett prekärt läge, säger C Mores expert Petter Rönnqvist till Hockeysverige.se.

Luleå tog i torsdag en viktig seger både poängmässigt och mentalt då Timrå besegrades på bortais med 2–1. Men säsongen har varit ojämn och tuff för norrbottningarna som förra säsongen var i SM-final mot Färjestad. Just nu liggen Luleå på en elfte plats och farligt nära negativt kval, men också bara två poäng från play-in till slutspel.

– ”Bulan” (Thomas Berglund) har sitt DNA, grundspel och det har inte förändrats någonting. Däremot var det inför säsongen en stor fråga hur man skulle ersätta (Sami) Lepistö, som man inte får underskatta i det här, men även (Linus) Omark och (Pontus) Andreasson som var så otroligt bra förra säsongen, säger C Mores expert Petter Rönnqvist till hockeysverige.se och fortsätter:

– Det har inte Luleå lyckats med och man skulle i stället försöka bredda ut dom poängen. Omark hade nästan 60 ”pinnar” och 40 på Andreasson. Sedan ska vi inte glömma bort Sami Lepistö i det sammanhanget.

– Dels att man förlorade finalen på det sätt man gjorde dels att förlora dom tre, vilket man inte lyckats ersätta tror jag påverkat lagets prestation så här långt.

Linus Omark, Pontus Andreasson och Sami Lepistö - tre tunga tapp. Foto: Bildbyrån

“Det håller inte längre att skylla på”

Trots tabellplaceringen för Luleå ser Petter Rönnqvist att det finns flera uppsidor i lagets prestation den här säsongen.

– Defensiven sitter fortfarande, men den har inte stämt under hela säsongen. Nu tycker jag att man har hittat tillbaka. Luleå vann mot Timrå senast och jag tycker att man gjort det bra under dom tre senaste matcherna. Nu känner jag igen Luleå, men det var en period på ett tiotal matcher där jag inte kände igen Luleå Hockey. Den perioden var vansklig.

– Någon gång i slutet av november började man förlora matcher spelmässigt också. Inte bara resultatmässigt. Luleå började tappa någonting där. Jag tycker att man har hittat tillbaka mot slutet.

– Återigen, Luleå har inte lyckats ersätta dom tre toppspelarna som jag nämnde. Det är ändå där det hamnar. Man har sagt att det inte går att ersätta Omark och Andreasson utan att man ska försöka bredda det, men man har inte lyckats och jag skulle vilja påstå att det är stora tappet.

Petter Rönnqvist. Foto: Ronnie Rönnkvist

I slutet av november plockade Luleå in Mario Kempe för att spetsa truppen. På sina åtta inledande matcher har Kempe svarat för tre assistpoäng.

– Först ska vi alla veta att han inte spelat sedan i januari, men nu börjar det komma till att man ska ställa krav på honom också, så är det. Det håller inte längre att skylla på det utan Kempe ska man ha krav på.

– Jag tycker också att han senast matcherna har börjat visa upp vad han kan prestera. Jag tror att man tog dit Kempe för att få ihop en riktigt bra förstakedja med (Juhani) Tyrväinen i mitten. Egentligen vill Kempe vara center, men det är nog ett sätt att få i gång Tyrväinen för det är alltid några spelare som underpresterar i ett lag som inte riktigt ”rockar”.

– Får man i gång Kempe och Tyrväinen, (Isac) Brännström funkar redan, då anser jag att Luleå har en riktig förstakedja. Jag tror det är rätt väg att gå.

Mario Kempe. Foto: Bildbyrån

“Första gången han sätts under rejäl press”

Erik Gustafsson sa i en intervju med C More att det var tungt att spela i Luleå, vad skickar det för signaler?

– Jag tror att han känner att dom spelat bättre än vad poängskörden visar och inte fått den utdelningen dom är förtjänta av. Det är min analys av det.

– Luleå Hockey är inte vana att under senare tid att förlora så många matcher som man gjort. Jag tror Luleå hade tio förluster på tolv matcher innan segern mot Timrå. Det är nog lite baksmälla också. Luleå var i final förra säsongen och hade ledande spelare som man inte lyckats ersätta.

– Jag känner igen DNA:t som Luleå vill spela med ”Bulan” vid rodret. Det råder inget tvivel om det. Samtidigt tror jag man känner att spelarna som skulle sprida ut ”graserna” där bak och poängen, att det inte har kommit gång. Det är, som sagt var, tre tunga namn vi pratar om.

– Jag tror att man har haft en övertro på systemet, ”Bulans” sätt att spela och dom spelarna som var kvar, att det skulle lösa sig. I stort sett tog man bara in (Leo) Komarov. Han har börjat ta sitt ansvar mot slutet, men har är inte en poängspelare. Komarov är en pådrivare och kämpe som vinner dueller nere i hörnen. Han kommer bli jätteviktig för Luleå under säsongen.

– Luleå går rätt väg med den här förstakedjan man satt ihop och där man satt ut Kempe på en kant.

Mario Kempe, Isac Brännström och Juhani Tyrväinen. Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån

Thomas ”Bulan” Berglund är nu inne på sin sjätte säsong som huvudtränare i Luleå. Tidigare var han dessutom fyra säsonger assisterande tränare innan han coachade Brynäs under tre säsonger.

– Det är första gången under hela hans karriär som han sätts under rejäl press. När han var i Brynäs gick det bra. Han har alltid gått bra i Luleå och aldrig varit ifrågasatt.

– Helt plötsligt är det hu ett helt annat ljud i skällan bland fans och så vidare när förlusterna radar upp sig.

“Har trampat vatten”

Hur tycker du han har hanterat den här pressen?

– Jag tror det är stressigt, vilket bara är mänskligt. Klart att han känner att det är jobbigt, vilket jag tycker att man märkt senaste tiden. Han ser väl också siffrorna och läser in dom. ”Bulan” känner nog också att hans lag spelat bättre än vad poängskörden visat. Att det är lite orättvist, vilket det kan bli ibland.

– Det ska bli jätteintressant att se hur utvecklingen blir. Jag är inne på att, efter förlustraden Luleå har haft, jag ser en uppryckning senaste tre matcher och känner att det är rätt att sätta ihop en riktigt stark förstakedja som ska driva det här. Kempe var bra mot Timrå. Brännström är bra. Tyrväinen är i grunden en bra spelare, men har trampat vatten och inte hittat sig själv.

– Min känsla är att hela truppen är missnöjda. Det lirar inte, men jag tror att det kommer räta upp sig. Nu kanske redan tåget gått för en topp sex-placering, vilket är tufft för ett lag som Luleå. Sedan tycker jag inte att (Joel) Lassinantti har varit den här… Mycket beroende på att inte spelet stämt helt hundra, men mot Timrå var han lysande.

– Jag ser ingen större fara att Luleå ska hamna där nere, men det är ett prekärt läge med tanke på att Luleå var ett finallag förra säsongen, avslutar Petter Rönnqvist.

