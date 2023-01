Emma Nordin blev historisk när Luleå/MSSK nollade Linköping i går. Detta då hon blev den blott andra spelaren någonsin att nå milstolpen 500 poäng i SDHL.

– Det känns ju jättekul, säger hon till NSD.

Tidigare hade bara österrikiskan Denise Altmann lyckas spräcka 500-poängsvallen i SDHL, men nu har den tidigare Linköpingsstjärnan fått sällskap av en av svensk damhockeys största spelare genom tiderna.

I och med sin assist till Josefine Høegh Perssons 3–0-mål i gårdagens 4–0-seger mot Linköping så nådde Emma Nordin 500 poäng i SDHL.

– Jaha, är det sant? Vad roligt. Det känns ju jättekul, säger Luleå/MSSK-stjärnan till NSD.

– Man uppskattar sådant mer med åldern. Samma sak att vara i stora matcher eller på ett stort mästerskap. Man uppskattar det nuet mer.

Ser ut att nå ytterligare milstolpe

Emma Nordin debuterade i SDHL med MoDo under säsongen 2007/08, då som back, och har som bäst producerat 62 poäng (31+31) under en säsong. Det var under debutsäsongen i Luleå/MSSK säsongen 2015/16.

Med sina 500 poäng är Nordin således tidernas näst poängbäste spelare genom alla tider i SHL. Centern, som fyller 32 år till våren, har alltjämt 63 poäng kvar till Altmann i toppen av tidernas poängliga.

I slutet av januari väntas Nordin nå nästa milstolpe, då hon bara är två matcher från att ha spelat 400 matcher i ligan. Luleå/MSSK har nu spelledigt fram till den 29 januari innan man ställs mot Leksand och dagen därpå, i toppmötet mot Brynäs, kan Nordin nå milstolpen.

TV: De var Sveriges bästa spelare på JVM

Matchrapporter: Ryck i sista perioden avgjorde för Luleå borta mot Linköping Seger för Luleå i toppmötet med Djurgården Formstarka Luleå tog ny seger mot Modo Seger för Luleå i tidiga seriefinalen mot Brynäs Formstarkt Luleå tog ännu en seger