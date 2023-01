Det har tänts en ny stjärna i Halifax under Junior-VM. Connor Bedard i Kanada har krossat nästan alla rekord och leder sin nation mot ett nytt guld. Här berättar HV71:s J20-tränare Patrik Andersson om tiden när superstjärnan spelade i Sverige.

– Jag har aldrig sett en juniorspelare vara så stark kring sargerna.

Connor Bedard från Vancouver har på sex matcher i Junior-VM svarat för nio mål och totalt 23 poäng. Då ska vi också komma ihåg att han bara är 17 år. Alltså två år yngre än dom flesta han spelar med och mot under turneringen.

Säsongen 2020/21 var Bedard i HV71 och spelade. Där gjorde han fyra matcher med J20-laget och en med J18. Tränare för J20-laget var Patrik Andersson. Han visste inte mycket om det blivande storstjärnan innan han anlände till Sverige.

– Jag visste inte värst mycket om honom. Det var mest killarna i laget som höjde på ögonbrynen när man berättade att han skulle komma. Killarna hade såklart stenkoll, men Connor var bara 15 år då, berättar Patrik Andersson och fortsätter:

– Att han kom till HV71 var ihop med pandemin. Kanadas juniorliga var stängd och han ville vara i gång, aktiv, träna och spela. Vi var i gång här i Sverige och jag tror det först var hans agent som tog kontakten och sedan hamnade han hos oss i HV71.

Kan du beskriva den 15-åriga grabb från Kanada som kom till HV71?

– Han var, som sagt var, 15 år och kom till ett nytt land där vi pratade ett annat språk, så han var ganska lugn och försiktig till en början.

– Våra killar hade svårt att ta kontakt i början eftersom det var tufft för dom att snacka engelska. När tiden gick blev han tryggare i det där och kändes som en vanlig kille i laget.

Fungerade han bra i gruppen?

– Utmärkt. Han är en toppenkille som har fötterna på jorden så det var inga konstigheter där.

Detaljen med skridskorna: “Vet inte vad det skulle göra för skillnad…”

Hur upplevde du hockeyspelaren Connor Bedard vid den här tiden?

– Intensiv med en jäkla näsa för att ta sig till mål. Det var rakt på mål. Hade han läge och fick pucken så skulle han framåt. Han tog sig till mål hela tiden.

– Jag har aldrig sett en juniorspelare vara så stark kring sargerna, stark på puck i sarghörnorna, som han var. Där var han otroligt skicklig.

Trots att Bedard bara var 15 år spelade han J20-hockey i Sverige och stod sig bra fysiskt mot dom betydligt äldre spelarna.

– Ja, det gjorde han verkligen. Han har en väldigt bra ”sitt” i sin åkning, åker bredbent. Det gör att han har en väldigt bra balans och blir väldigt stabil på isen.

– Bosse Ahl, materialaren, har berättat att Bedard hade ett annorlunda stål. Mer konståkningsaktigt. Att stålet är bredare nertill. Lite triangelformat. Det är något som sticker ut. Jag vet inte vad det skulle göra för skillnad, men var något han hade annorlunda.

Foto: Bildbyrån. Connor Bedard och Kanada efter att ha reducerat mot USA.

Hur var han att träna och coacha?

– Jättebra. Lyhörd. Han var så skicklig så när jag drog i gång övningarna och visade vad vi skulle göra så satt det hos honom på en gång. Jag måste säga att han var rätt lättcoachad.

Få har dominerat ett Junior-VM som Connor Bedard gjort i år. Vi får nog leta oss tillbaka till kedjan med Peter Forsberg, Markus Näslund och Niklas Sundström 1993 för att hitta något motsvarande.

– Jag är inte förvånad, men det är fortfarande helt otroligt att se. Poängsiffrorna han har levererat är fantastiska.



Vad är det som gör honom så målfarlig?

– Han har tränat på det sedan barnsben. Man måste in i den heta ytan framför målen för att göra mål. Det är inte bara då han själv har pucken som han tar sig till mål. Även då hans medspelare har pucken har han en förmåga att röra sig mot mål och pilla in returer.

– Det är en styrka att ha som hockeyspelare, att ta sig in i den heta zonen, för det kan göra ont.

Hyllar HV-backen: “Håller alltid en jämn nivå”

Kan du se någon annan spelare peta Connor Bedard från att bli draftad som etta i sommar?

– Nej, det har jag svårt att se efter den här prestationen under Junior-VM.

Kan han var skillnaden på om Kanada vinner guld eller inte?

– Jag kommer heja på honom, det ska bli kul och jag tror att dom vinner. Dessutom är Kanada starka på hemmaplan.

I Junior-VM spelar även en annan spelare som Patrik Andersson tränar, Connor Bedards tidigare lagkompis, Victor Sjöholm.

– Victor har varit som han alltid är. Han har en on och off knapp. Man trycker på knappen innan varje match och sedan går han ut och gör sitt spel. Han är rejäl, stabil och man vet alltid vad man får av Victor.

– Han håller alltid en jämn nivå oavsett om han spelade med J20 här i HV71, A-laget eller på utlåning i Södertälje. Det spelar ingen roll vart han är. Han har sitt spel som han anpassar vart han än är.

Patrik Andersson satt som många av oss andra och följde Junior-VM semifinalen mot tjeckerna. En nagelbitare där Sverige förlorade efter förlängning.

– Det var tufft, säger Patrik Andersson med en suck och fortsätter:

– Snöpligt då vi ändå var så nära. Jag lider med killarna som inte fick chansen att spela final. Det är bara att ladda om. Vi hamnade i samma situation i augusti då vi spelade Junior-VM i Edmonton.

– Det gäller att ställa om och vinna bronspengen för då kommer det kännas bättre, avslutar Connor Bedards tidigare tränare som var assisterande coach vid Junior-VM 2022.

TV: Studio Oddset Hockey - med målvakterna i fokus