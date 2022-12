En av den svenska damhockeyns stora pionjärer ska hyllas.

Som den 130:e blir Åsa Elfving invald i svensk hockeys Hall of Fame.

“Åsa var tidigt en mycket bra spelare och visade också tidigt fina ledaregenskaper", skriver förbundet i ett pressmeddelande.

När hemma-VM för Sveriges U18-lag går av stapeln i Östersund den 8 januari kommer även en av svensk hockeys stora profiler att hyllas.

Åsa Elfving kommer då att bli den 130:e att väljas in i svensk hockeys Hall of Fame.

“Nio mästerskapsturneringar för Sverige med EM-guldet 1996 som topp, vidare sex SM-guld, samtliga med Nacka HK. Åsa var tidigt en mycket bra spelare och visade också tidigt fina ledaregenskaper. Hon spelade f ö skolishockey som utbytesstudent i New England, USA, och började spela ishockey vid nio års ålder i MoDo AIK. I MoDo var hon med om att spela Riksmästerskapet i tre år”, skriver svenska ishockeyförbundet i ett pressmeddelande och fortsätter:

“Under nio års tid representerade Åsa Elfving Damkronorna, där hon sedan blev omtyckt ledare. Hon var lagläkare för Damkronorna under elva säsonger och Team Manager under två säsonger, dessutom ledamot i Svenska Ishockeyförbundets styrelse under fyra år. Hon spelade totalt 83 landskamper och gjorde fjorton mål."

I en tidigare intervju med hockeysverige.se har Elfving berättat om sin karriär och hur damhockeyn växte fram och förändrades under hennes tid som spelare.

– Tjejerna nu är otroligt proffsiga samtidigt som det är en proffsig ledarstab. Jag kan nästan bli lite avundsjuk, tänk om jag hade fått vara med också, sade hon då till hockeysverige.se.

