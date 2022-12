Stuart Skinner är född i Edmonton och har imponerat hittills den här NHL-säsongen.

Nu belönas han genom att skriva ett treårskontrakt med hemmaklubben Edmonton Oilers.

Inför årets säsong hämtade Edmonton Oilers in Jack Campbell från Toronto Maple Leafs på ett dyrt kontrakt för att lösa lagets problem på målvaktssidan.

Campbell har dock varit svag mellan stolparna och i stället det Stuart Skinner som har klivit fram och varit den säkra sista utposten för Edmonton.

Skinner har fått fakta kassen i 19 matcher och har 91,5 i räddningsprocent samt 2,83 insläppa mål per match. I jämförelse så har Campbell spelat 14 matcher och har 87,5 i räddningsprocent samt 4,04 insläppta mål per match.

Nu belönas Stuart Skinner med ett nytt treårskontrakt värt 2,6 miljoner dollar per säsong fram till 2026. Han kommer därmed att tjäna nästan hälften så mycket som Jack Campbell då han tjänar fem miljoner dollar per säsong till 2027.

🗣 SKINNER!



The #Oilers have signed Edmonton-born goaltender Stuart Skinner to a three-year contract extension with an average annual value (AAV) of $2.6 million.#LetsGoOilers