Colorado Avalanche förstärker forwardssidan med schweiziske OS-forwarden Denis Malgin i en trejd med Toronto Maple Leafs.

I utbyte skickas kanadensiske forwarden Dryden Hunt till Toronto.

Toronto Maple Leafs och Colorado Avalanche genomför en trade under måndagskvällen.

Colorado skickar Dryden Hunt till Toronto som i utbyte skickar OS-forwarden Denis Malgin till de regerande Stanley Cup-mästarna.

We have acquired forward Denis Malgin from the Maple Leafs in exchange for Dryden Hunt. #GoAvsGo pic.twitter.com/kMIZRwPdwt