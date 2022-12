JVM, skador och sjukdom har satt Djurgården i lite av en spelarkris.

Trots detta vände man ikväll ett underläge till en 5–2-vinst mot Karlskoga.

– Även fast vi har ganska många nya här i dag så vet vi vad vi har att förhålla oss till, säger Kevin Karlsson till C More.

Totalt 13 spelare saknades ikväll när Djurgården åkte till Karlskoga för att försöka ta en tredje raka seger.

Fem av spelarna som inte kunde komma till spel var naturligtvis de som åkt iväg till Kanada för att förbereda sig för JVM. Utöver dessa meddelade klubben inför mötet att även Emil Berglund saknas med en skada och att Ludvig Hedström är sjuk.

Fredrik Schlyter, Edvin Hammarlund och Joel Thulin togs in i laget på lån, samtliga på lån från hockeyettan-laget Tyresö/Hanviken.

Karlskoga inledde starkast i ett möte präglat av många utvisningar, men till slut var det Johan Garpenlövs nya struktur som blev avgörande när Stockholmarna vände och vann med 5–2.

Stor irritation när utvisningarna blev avgörande

En mållös förstaperiod med ett litet övertag i spelet för Stockholmarna följdes upp av en betydligt mer målrik andraperiod. Samtliga genom powerplay.

Markus Modigs inledde målskyttet redan efter 1.31 spelade och höll i sin ledning fram till dryga 16 minuter in.

Utvisningarna fortsatte därefter att påverka matchen. Efter att flera Karlskoga-spelare hamnat i båset och Djurgården tagit time-out fick man äntligen in pucken till en kvittering, även det i powerplay.

Karlskoga lyckades sedan ta tillvara på sitt övertag i perioden och kvittera i ett eget numerärt överläge. Men det var en period med en hel del irritation i båset. Totalt hade Karlskoga fått 10 minuter av straff.

– Jag tycker vi är intensivare, vinner pucken högre upp i banan på dem. Vi ä riktigt tunga och jobbiga att möta i anfallszon. Vi får hoppas att vi sätter dit en i fem-mot-fem, kanske även en i boxplay. Vi spelar ju väldigt mycket boxplay här, så vi kanske kan göra ett där med. Vi tycker att vi kanske inte ska spela så mycket boxplay. Jag tyckte det var lite billigt, säger Markus Modigs efter andra perioden.

Hyllar Garpenlöv: “Det är den stora skillnaden”

Ironiskt nog var det istället precis det motsatta som hände i tredje. Kevin Karlsson lyckades redan efter en minut göra 2–2 - och det i ett numerärt underläge.

Momentumet var med Stockholmarna som några minuter senare även tog ledningen för första gången i matchen genom Wiktor Nilsson

Strax efter målet kom nästa smäll för Karlskoga. När Olle Liss slängde iväg ett skott mot mål träffades Alexander Leandersson i ansiktet och föll snabbt mot isen. Blodet sprutade och efter en stund fick den viktiga backen ledas av isen och ut i omklädningsrummet.

Matchen avslutades med två sena mål, ett av just Olle Liss och sedan ett av 19-årige Mika Ounasvuori.

– Väldigt starkt. Vi växer in i matchen och gör en riktigt bra tredje period som gör att vi vinner, säger Kevin Karlsson i C More och fortsätter berätta om hur Johan Garpenlöv förändrat laget sedan han kom in 28 november:

– Jag tycker att tydligheten har blivit lite bättre. Även fast vi har ganska många nya här i dag så vet vi vad vi har att förhålla oss till. Det är den stora skillnaden

