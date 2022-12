Förre SHL-forwarden Quinton Howden finns återigen tillgänglig på marknaden.

Detta då han släpps från sitt provspel hos finska Jukurit.

Efter att ha gått klubblös under en längre period skrev den tidigare SHL-forwarden Quinton Howden på ett provspelskontrakt hos Jukurit i hopp om att kunna få ett kontrakt under resten av årets säsong.

Nu meddelar dock den finska klubben att Howden inte erbjuds något kontrakt av klubben och i stället släpps. Under sin tid i Finland spelade kanadensaren 14 matcher, tio i Liiga och fyra i CHL, men han stod då endast för en assist.

Quinton Howden är nu alltså tillgänglig på marknaden och letar efter en ny klubbadress.

Thank you Quinton!



Hyökkääjä Quinton Howdenin sopimukseen kuulunut try out -jakso ei tuonut loppukauden kattavaa sopimusta.



Hyökkääjä Quinton Howdenin sopimukseen kuulunut try out -jakso ei tuonut loppukauden kattavaa sopimusta.

Jukurit kiittää Quintonia ajasta Mikkelissä ja toivottaa tsemppiä tulevaa!