Frölunda och Luleå ska mötas i CHL-semifinal och göra upp om en plats i finalen.

Nu presenteras speldatumen för matcherna, då semifinalerna spelas 10 och 17 januari.

Champions Hockey League är mer värdefullt för de svenska lagen jämfört med tidigare år då CHL har ökat prispengarna som delas ut till lagen.

Det är därför mycket som kan stå på spel för Frölunda och Luleå då lagen möts i CHL-semifinal efter att båda ha avancerat från kvartsfinalerna tidigare i veckan. Frölunda gick vidare med minsta möjliga marginal efter att ha besegrat Skellefteå efter straffar medan Luleå hade en enkel resa och vann med hela 8-2 mot finska Jukurit över två matcher.

Nu har CHL meddelat vilka dagar som de viktiga matcherna kommer att spelas.

Den första semifinalen spelas i Göteborg den 10 januari medan returmötet spelas uppe i Norrbotten den 17 januari för att avgöra vilket lag som ska få spela CHL-final.

