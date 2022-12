IIHF meddelar nu vilka som väljs in i internationell ishockeys Hall of Fame.

Svenske legendaren Henrik Zetterberg är då en av fem spelare som väljs in.

Henrik Zetterberg var tillgänglig för Hockey Hall of Fame tidigare i år men tog inte plats då tre andra svenskar, Daniel Alfredsson samt Henrik och Daniel Sedin, valdes in före.

Men nu väljs “Zäta” i stället in i IIHF Hall of Fame.

Under fredagen meddelar IIHF vilka som är de nyintagna till den internationella Hall of Fame och Henrik Zetterberg är då en av fem spelare som blir invalda. Utöver Zetterberg tar även Brian Leetch, Cristobal Huet, Jimmy Foster och Caroline Ouellette plats som spelare. Även Sandra Dombrowski (domare) och Kalervo Kummola (tidigare vice president för IIHF) tar plats i IIHF Hall of Fame.

👀The Class of 2023's been selected! https://t.co/LdXd3Pc649



Joining the IIHF Hall of Fame

Jimmy Foster🇬🇧

Cristobal Huet🇫🇷

Brian Leetch🇺🇸

Caroline Ouellette🇨🇦

Henrik Zetterberg🇸🇪

Sandra Dombrowski🇨🇭

Kalervo Kummola🇫🇮



Torriani Award: Viktor Szelig🇭🇺

Loicq Award: Kimmo Leinonen🇫🇮 pic.twitter.com/xsB2T5yBNj — IIHF (@IIHFHockey) December 9, 2022

Henrik Zetterberg spelade 1 082 NHL-matcher, alla för Detroit Red Wings, och stod för 960 poäng. Han var lagkapten för Detroit under sex säsonger och är med i den exklusiva “Triple Gold Club” för att ha vunnit Stanley Cup, OS-guld och VM-guld. När Detroit vann Stanley Cup 2008 utsågs Zetterberg till slutspelets MVP då han tog emot Conn Smythe Trophy.

Han är den 31:a svensken, varav den 24:e svenske spelaren, att väljas in i IIHF Hall of Fame. Här går det att se alla som har blivit invalda i IIHF Hall of Fame.

TV: "Vi ska bygga en vinnande kultur i Malmö"