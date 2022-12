Brynäs vände tunga trenden med en 4–2-vinst mot Timrå.

Detta trots att stjärnan åkte på ett tungt matchstraff i sin comeback.

– Det är en jätteknätackling, säger Sanny Lindström i C More.

Med fem raka segrar bakom sig kändes motvinden stark för Brynäs när man gick in i torsdagens möte med Timrå. SHL:s formstarkaste lag tog emot Brynäs som med sina 0 poäng är ligans svagaste över de fem senaste omgångarna.

Till matchen fick Gävlelagets supportrar goda besked. Stjärnduon Anton Rödin och Johan Larsson var tillbaka från sina skador. Brynäs inledde starkast, men fick inte behålla båda sina stjärnor under hela matchen.

I den tredje perioden gick Johan Larsson in hårt mot Anton Lander vid sargen och visade efter en snabb granskning ut för matchstraff.

Lander stod med ryggen utåt från sargen och snurrade ut med pucken precis när Larsson närmade sig. Larsson missade Landers kropp och dundrade istället in med sitt ben i baksidan på Landers knä.

– Han går in på nedre sidan. På fel sida pucken och tar benet ganska tydligt. Jag tycker definitivt att det är matchstraff, säger Staffan Kronwall i C more.

– Det är egentligen inget att diskutera. Det är en jätteknätackling. Jag tror faktiskt ingen säger emot när de ser bilderna, säger Sanny Lindström i C More.

På vägen ut mot omklädningsrummet hamnade Larsson sedan i ordkrig med Per Svensson i Timråbåset och var rejält irriterad.

– Vad fan ska jag göra då?, kunde man urskilja genom C Mores mikrofoner.

“Vi är inte i närheten”

Brynäs hade som sagt inlett matchen starkast.

Efter dryga fem minuter i första perioden gjorde Alexander Ljungkrantz 1–0 för bortalaget och kunde sedan se hur ett efterföljande powerplay gav Johannes Kinnvall ytan för att pricksäkert skjuta in 2–0, endast 39 sekunder efter det första målet.

I andra perioden fortsatte Brynäs kontrollera matchen. Utöver sista delen av perioden var man det “klart bättre laget” enligt Staffan Kronwall i C More-studion. Ett mål vardera blev det i perioden och i Timrå-lägret var det inga nöjda miner.

– Två dåliga perioder, helt klart. Det är inte många kamper vi vinner. Vi är absolut dåliga. Vi är inte i närheten att tävla på den nivån vi vill göra, säger Timrås målskytt Robin Alvarez i C More.

Alvarez blev däremot påmind i sändningen om att Timrå är hela SHL:s bästa lag i den avslutande perioden. Ett mentalt övertag som syntes när de i den tredje inledde starkast och snabbt reducerade till 2–3 genom Magnus Pääjärvi.

Därefter kom matchstraffet på Johan Larsson, men Timrå kunde inte kvittera under sitt övertag utan istället satte Greg Scott 4–2 i tom bur och cementerade segern. Den första efter den fem matcher långa förlustsviten.

TV: "Orolig att Malmö inte klarar av det här"

Matchrapporter: Efterlängtad seger för Brynäs – bröt förlustsviten mot Timrå Färjestad avgjorde i straffläggningen hemma mot Timrå Max Friberg tvåmålsskytt för Frölunda i segern mot Brynäs Linköping avgjorde tät match mot Brynäs i tredje perioden Formstarkt Timrå tog ännu en seger