Skellefteå skaffar sig fördel i CHL-kvartsfinalen mot Frölunda efter 1-0-seger.

Men vinsten blev dyrköpt då stjärnbacken Jonathan Pudas klev av skadad.

– Det såg inte jätteallvarligt ut men han kände ju av det direkt och hade problem att ta sig upp, säger experten Mattias Norström i Viaplays sändning.

I en helsvensk kvartsfinal möts Skellefteå och Frölunda för att avgöra vilket lag som ska gå vidare till CHL-semifinal. Det är två lag med helt olika erfarenheter av att gå långt i CHL, Skellefteå har endast gått till semifinal en gång, 2014/15, medan Frölunda har spelat semifinal hela sex gånger och blivit Europamästare vid fyra tillfällen.

Det är dock Skellefteå som skaffar sig fördel i kvartsfinalserien genom att vinna med 1-0 i tisdagens första match i returmötet.

Matchens enda mål kom efter en udda situation då Andreas Wingerli drar pucken mot mål och samtidigt så tappar Frölundabacken Filip Johansson balansen och åker in i egen målvakt, Lars Johansson. Filip Johansson knuffar då in sin målvakt i målet samtidigt som pucken glider in under de båda och det blir alltså mål för Skellefteå.

🚨! GOAL !@skelleftea_aik take control of tonight's game by scoring the first goal of the evening!🚀😎@skelleftea_aik 1 - 0 @frolunda_hc #ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/naoAQBeowt — Champions Hockey League (@championshockey) December 6, 2022

Pudas klev av skadad

En annan udda situation utspelades i den andra perioden då Jonathan Pudas skadades och tvingades kliva av. Det är ingen annan spelare som är i närheten av Pudas utan han tappar balansen och får sedan ont där han kämpar för att ta sig av isen utan att lägga mycket vikt på högerbenet.

– Han verkar ha riktigt ont. Jag vet inte om han bara hakar i, slår i eller landar illa på knät eller fotleden. Han verkar få rejält ont direkt. Det såg inte jätteallvarligt ut men han kände ju av det direkt och hade problem att ta sig upp, säger experten Mattias Norström i Viaplays sändning.

Skellefteå hade dock sedan kontroll på resten av matchen och kunde vinna med 1-0 efter att Linus Söderström, tillbaka i laget efter sjukdom, höll nollan genom att rädda alla 18 skott han fick på sig.

Lagen möts igen i Göteborg om en vecka för att avgöra vilket lag som går vidare till semifinal.

Skellefteå – Frölunda 1–0 (1-0,0-0,0-0)

Skellefteå: Andreas Wingerli,

Frölunda: –

