Luleå kopplar greppet om CHL-kvartsfinalen mot finska Jukurit.

Brendan Shinnimin sköt båda målen när Luleå vann med 5-1.

Luleå har varit i semifinal i Champions Hockey League vid två tillfällen i turneringens historia. Nu har de skaffat sig ett väldigt bra läge att gå vidare för en tredje gång.

Under tisdagen vann de nämligen den första kvartsfinalen mot Jukurit med 5-1 hemma i Norrbotten och tar då ett stort steg mot avancemang.

Brendan Shinnimin inledde målskyttet redan efter två minuter då han bröt in i offensiv zon och avlossade ett skott som gick in bakom målvakten Frans Tuohimaa som tidigare spelat i Leksand. 1-0 stod sig perioden ut men i början av den andra var Shinnimin i farten igen. Kanadensaren fick ett fritt läge efter passning av Carl Mattsson. Shinnimin gick sedan runt målvakten och lade in pucken för 2-0.

Drog ifrån i tredje perioden

Luleå hade ett stort övertag i matchen och i den tredje kom även 3-0. Jonas Berglund är inte van vid att komma i frilägen men det syntes inte då han fintade ner Tuohimaa och läckert lade in pucken i nätet. Isac Brännström leder interna poängligan för Luleå både i SHL och CHL och han klev då fram igen och drygade ut ledningen ytterligare genom en fin individuell prestation.

Jukurit blev frustrerat i slutet av matchen och drog på sig sitt andra (!) matchstraff och Luleå fick då utdelning i powerplay då Jonathan Andersson satte 5-0.

Matteus Ward fick dock inte hålla nollan i matchen då Jukurit fick en snöplig reducering med endast drygt en minut kvar och slutresultatet blev då 5-1. Norrbottningarna har därmed en fot i semifinalen.

Om exakt en vecka ska kvartsfinalen avgöras då lagen möts i Finland.

Luleå – Jukurit 5–1 (1-0,1-0,3-1)

Luleå: Brendan Shinnimin 2, Jonas Berglund, Isac Brännström, Jonathan Andersson.

Jukurit: Joni Jurmo.

