Luleås lagkapten Erik Gustafsson kommer inte finnas med under morgondagens match mot Växjö Lakers, bekräftar Thomas Berglund.

– Han spelar inte imorgon i alla fall, säger tränaren till Norrländska Socialdemokraten.

När Luleå Hockey ställdes mot Skellefteå AIK under torsdagen saknades lagkaptenen Erik Gustafsson under två tredjedelar av matchen. Luleåbacken tros ha ådragit sig en skada under förstaperioden, efter en tackling från Simon Robertsson, enligt Norrländska Socialdemokraten.

Nu kommer beskedet att lagkaptenen Gustafsson inte kommer finnas med under lördagens match mot Växjö Lakers i Vida Arena.

– Jag tror inte att det ska behöva vara så allvarligt. Men han spelar inte imorgon i alla fall, säger tränaren Thomas Berglund till lokaltidningen.

“Jag vet faktiskt inte”

“Bulan” är förtegen om att säga något ytterligare om 33-åringens status. Det återstår därför att se hur länge laget får klara sig utan in backkugge.

– Jag vet faktiskt inte. Men vi kommenterar inte heller skador och så.

Gustafsson har denna säsong stått för fyra mål och fyra assist på 22 matcher.

TV: "Allt han gör osar av pondus"

Matchrapporter: Nionde raka för Skellefteå efter seger mot Luleå 1–0-seger för Frölunda mot Luleå – Max Friberg matchhjälte Seger för Rögle på hemmaplan mot Luleå Anton Lander i målform när Timrå vann mot Luleå Erik Gustafsson tvåmålsskytt för Luleå i segern mot Oskarshamn