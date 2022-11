Tyvärr ser det ut som att det mesta vad spänning heter är borta kring Allettan-strecket i den västra serien redan med fyra omgångar kvar att spela.

Trots att Lindlöven spöade Mariestad med 4-3 efter förlängning.



Tranås hämtade sina ”givna” poäng i Köping (via seger 3-2) och Mariestad fick med sig en poäng från en ganska intensiv toppmatch i Lindesberg samtidigt som Surahammar demolerades ännu en gång på bortaplan (1-6 borta mot Skövde).



Med största sannolikhet gick all spänning i västra serien den här söndagen.



Med fyra omgångar (och alltså totalt 12 poäng) kvar att spela skiljer nu fem poäng mellan femman Mariestad (24) och sexan Surahammar (19). En poängdifferens som jag har oerhört svårt att se fjolårets succélag hämta in.



En liten detalj som eventuellt skulle kunna vända på det resonemange