Johan Harju släpps från provspelet hos Jukurit.

Då återvänder han till italienska klubben HC Pustertal.

Under hösten har Johan Harju spelat i finska Jukurit då han togs in på ett provspelskontrakt med möjligheten att förlänga för en kontrakt över resten av säsongen.

Men efter att ha producerat 1+1 på tolv matcher i den finska ligan står det nu klart att Harju släppts av Jukurit.

Den 36-årige forwarden är då i stället klar för en återkomst till HC Pustertal där han spelade förra säsongen. Pustertal spelar i Bruneck som ligger i norra Italien precis vid gränsen till Österrike och klubben ingår i den österrikiska ligan ICEHL.

– Det ska bli fantastiskt att återvända till Bruneck och bli en del av “Wolves” igen. Jag njöt verkligen av förra säsongen i Pustertal och nu vill jag försöka hjälpa laget att vinna matcher och starta samma race för att komma ikapp som förra året, säger Harju till klubbens hemsida.

#Signed. ✒️ Johan Harju is back!! 🐺 #HCPustertal | More on our website.

➡ https://t.co/6R2rn5iZ2L pic.twitter.com/t5KNu2bUQO