Frölundas stjärnback Andreas Borgman fick matchstraff i gårdagens SHL-match mot Linköping efter en knätackling på LHC:s skyttekung Broc Little.

Nu anmäls Borgman till disciplinnämnden och riskerar att stängas av.

Under gårdagens SHL-match mellan Frölunda och Linköping tvingades LHC:s forwardsstjärna Broc Little kliva av med en befarad knäskada efter en tackling av Andreas Borgman.

Borgman åkte in och träffade Little hårt med en knätackling varpå amerikanen direkt skrek ut sin smärta och fick hjälpas av isen. Frölundas stjärnback fick sedan ett matchstraff och lämnade isen också han.

Under söndagsmorgonen meddelar nu SHL att Borgman har anmälts till disciplinnämnden och riskerar att stängas av.

“När det återstår 10.35 av andra perioden sker det en bentackling av Frölundas Andreas Borgman. Pucken är i Linköpings försvarszon och kommer mot blålinjen där Linköpings Broc Little fångar upp den. Borgman kommer med fart och förflyttar sig lite åt höger för att tackla Little och träffar knä mot knä. Little utgår från matchen och återkommer inte till spel”, står det i anmälan.

Matchstraff på Borgman❌ Broc Little lämnar också isen 👇🤕 pic.twitter.com/AG0ZRy7sYC — C More Hockey (@cmorehockey) November 26, 2022

Även Oskarshamns juniorback Hugo Jonasson anmäls till disciplinnämnden för en knätackling på Jonathan Dahlén i slutet av den tredje perioden i gårdagens match mellan Oskarshamn och Timrå.

