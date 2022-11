Magnus Hellberg har inte hunnit rota sig den här säsongen. Under tisdagen stod det klart att svensken nu sätts på waivers för tredje gången den här säsongen.

Magnus Hellberg skrev på för Detroit Red Wings förra säsongen efter spelarflykten från KHL.

Då blev det bara en säsong för 31-åringen. I början av den här säsongen blev han då upplockad av Ottawa Senators via waivers. Där blev det en match, som han vann, innan han återigen hamnade på waivers och blev upplockad av Seattle.

Men där blev det ingen match alls innan han alltså återigen har blivit uppsatt på waivers.

Placed on NHL waivers today: Zach Sanford (NSH), Magnus Hellberg (SEA) and Wayne Simmonds (TOR).